Chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, trong 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12/2022): 3 tuổi đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, vươn lên làm đại gia, báo hiếu cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 04:14

3 con giáp vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà, vận may tăng vọt, tài lộc lên hương, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Mùi khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Trong 4 ngày sắp tới, vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Mùi đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Mùi ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Ngoài ra, được quý nhân phù trợ nên tuổi Mùi chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào mà còn gặp nhiều may mắn. Người tuổi Mùi dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng thu được rất nhiều tiền bạc. Chẳng những tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên ấm ấm hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.

Chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, trong 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12/2022): 3 tuổi đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, vươn lên làm đại gia, báo hiếu cha mẹ - Ảnh 1
 Vận trình của Mùi ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Dậu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Tử vi 4 ngày tới cho biết, sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Dậu như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh.

Đây là thời điểm vàng son của người tuổi Dậu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ai, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, trong 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12/2022): 3 tuổi đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, vươn lên làm đại gia, báo hiếu cha mẹ - Ảnh 2
Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp có thể thăng quan phát tài trong 4 ngày tới đây. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Thân có thể chuyển mình trong tài vận.

Thời gian này, người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều quý nhân, được giúp đỡ tận tình nên dễ dàng thăng tiến. Gia đạo tuổi Thân cũng có nhiều điều tốt lành, trong ba năm tới tài lộc không giảm sút mà còn được cải thiện. Vì vậy, trong những năm sắp tới, những người tuổi Thân nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, giúp cuộc sống ngày càng thăng tiến.

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà tuổi Thân gặp nhiều may mắn. Mọi thứ tiến triển tốt, mọi sự không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Thân.

Chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, trong 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12/2022): 3 tuổi đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, vươn lên làm đại gia, báo hiếu cha mẹ - Ảnh 3
Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà tuổi Thân gặp nhiều may mắn, mọi thứ tiến triển tốt, mọi sự không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 16/12/2022, vận trình của 3 tuổi sẽ thuận buồm xuôi gió, tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, sự nghiệp tươi sáng, cuộc sống khởi sắc rực rỡ

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 16/12/2022, vận trình của 3 tuổi sẽ thuận buồm xuôi gió, tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, sự nghiệp tươi sáng, cuộc sống khởi sắc rực rỡ

3 con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nắm trong tay cả một trời may mắn, giàu sang phú quý, tài lộc bội thu, tình tiền viên mãn.

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