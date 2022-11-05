Nửa cuối tháng 11, con giáp nào vượt qua mọi tai ương, nở hoa cả sự nghiệp, tình duyên lẫn tiền tài?

Những tháng cuối năm 2022, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì thành công thu được sẽ gấp bội lần. Bởi lẽ, thời gian sắp tới, tuổi Dậu sẽ được sao cát tinh cao chiếu, ngày trước khó khăn ra sao thì từ giờ đến cuối năm họ sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống thăng hoa về sự nghiệp chưa đủ mà tài vận dồi dào không ngừng, đủ để năm sau muốn làm gì thì làm.

Tử vi học có nói, nửa cuối tháng 11 sắp tới, tuổi Dậu tuy gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn nửa đầu tháng, nhưng từ bây giờ trở đi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Người tuổi Dậu không phải chỉ biết ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Trước khi bước qua năm 2023, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn.

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn làm việc và chờ đợi một cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có bản lĩnh để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Bước vào một giai đoạn nhất định, 10 người hết 9 người tuổi Dậu thành công trong sự nghiệp, bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng được hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ là người nói được, làm được và rất nghiêm túc, cầu thị. Đối với những người sinh năm Tuất, tài vận tổng thể của họ trong thời điểm gần đây có một số biến động, đặc biệt là áp lực kinh tế. Tài sản của họ có thể bị tiêu hao đi ít nhiều.

Tuy nhiên, đến nửa cuối tháng 11, người tuổi Tuất có cơ may chuyển bại thành thắng. Được Thần Tài ban phát của cải, họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc. Tài lộc của họ trong thời gian này ngày càng tăng tiến, tập trung chủ yếu vào cuối tuần.

Đây cũng là thời gian tốt để con giáp này khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu về các giống cây trồng, vật nuôi mới.

Tuổi Thìn

Cuối năm 2022 chính là thời điểm hoàng kim để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Sự nghiệp của tuổi Thìn vốn đang trên đà phát triển nhưng vì gặp sự cố ngoài ý muốn nên đành phải chấp nhận mọi khó khăn không kiểm soát được. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn là người có bản lĩnh, vì vậy chỉ cần gặp được may mắn, họ sẽ đổi đời một cách ngoạn mục.

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, nên dù cuộc sống có khó khăn thử thách thế nào, họ vẫn có thể vượt qua nhờ bản lĩnh trời ban. Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng một khi tuổi Thìn đã học được nhiều bài học quý giá, họ sẽ thay đổi cục diện, nâng cao cuộc sống lên tầm cao mới tuyệt vời hơn.

Tử vi học có nói, nửa cuối tháng 11 sắp tới, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông bất ngờ. Người tuổi Thìn vốn đã có nền tảng thành công, vì vậy khi gặp được cơ hội tốt họ sẽ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp không những bền vững mà còn thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, tài vận mỗi năm mỗi tăng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trước khi bước sang năm 2023, tuổi Thìn có thể biến mọi chuyện không thể thành có thể.

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