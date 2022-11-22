5 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp được "mẫu độ cô thương", thu nhập luỹ tiến, tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà?

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 10:56

3 con giáp sẽ trải qua một khoảng thời gian cuối tháng 11 vô cùng chóng vánh, nhẹ nhàng.

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ thời điểm này theo tử vi 12 con giáp được Chính Quan chiếu mệnh mạnh mẽ, trợ lực muôn phần khiến bạn có được tinh thần phấn chấn, sảng khoái khi giải quyết mọi việc đem lại hiệu suất bất ngờ. 

Tóm lại bạn sẽ trải qua một khoảng thời gian nửa cuối tháng 11 vô cùng chóng vánh, nhẹ nhàng, thoải mái khi công việc tiến triển suôn sẻ, dẫu có vấn đề phát sinh thì bạn vẫn khắc phục được kịp thời. Các dự án đang thực hiện liên tục đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bạn, chuyện tình cảm khoảng thời gian này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Mọi cãi vã, rối ren của những ngày trước đó được tháo gỡ khi đối phương đã được đả thông tư tưởng không còn suy nghĩ tiêu cực và dần dần mở lòng lại với bạn. 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh, cởi mở và hài hước. Họ giữ được tinh thần lạc quan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi này được mọi người yêu mến nhờ tính cách thân thiện, dễ gần. 

Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điểm người tuổi này cần sửa đổi.

5 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp được 'mẫu độ cô thương', thu nhập luỹ tiến, tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà? - Ảnh 1
Nửa cuối tháng 11, người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều. 

Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở đối với con giáp tuổi Thân. Về tài vận, người tuổi Thân chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Hợi  

Tuổi Hợi đón nhận một tháng 11 có vẻ rất nhẹ nhàng không hề điêu đứng hay gặp phải trắc trở lớn như thời điểm tháng 10 Dương lịch, và cuối tháng này cũng không ngoại lệ. 

Thời điểm này bản mệnh cân bằng được chuyện tình cảm với công việc nên có thời gian tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Nếu đang có ý định tiến hành kinh doanh hay khởi nghiệp thì nhanh chóng làm trong lúc này tránh để lâu ngã giá. 

Chuyện tình cảm thời điểm này rất thuận lợi, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, với những cặp đôi đã yêu nhau lâu thì đây là lúc tiến hành hôn nhân, tháng này cũng rất nhiều ngày đẹp thích hợp tổ chức đại sự. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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