Nổi tiếng ghen tuông trong tình yêu, 3 con giáp tuyệt đối chung thuỷ với người thương

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 15:25

Khi yêu vào thì ai chẳng ghen nhưng riêng các con giáp dưới đây thì xin thua.

Tuổi Tý

Con giáp này là người tuyệt đối chung thủy với tình yêu, họ cũng đòi hỏi y như vậy với người mình yêu. Họ không muốn nửa kia của mình qua lại hay thân thiết với bất cứ người bạn, đồng nghiệp khác giới nào.

Làm người thương của người tuổi Tý, một trong những tiêu chuẩn lựa chọn hàng đầu của họ chính là không có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, cũng không được tiếp xúc với quá nhiều người khác giới trong một ngày, dù là tiếp xúc qua ánh mắt cũng tuyệt đối không được phép. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy con giáp này ghen tuông mù quáng đến mức nào rồi!

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách rất cực đoan. Họ vốn là những người không thể tin tưởng bất cứ ai, luôn cho rằng chỉ có những gì mình nhìn thấy mới là sự thật và không nghe lời giải thích của người khác.

Vì vậy những người tuổi Mùi rất dễ hiểu lầm người mình yêu để rồi dẫn đến tranh cãi. Hơn nữa một khi mâu thuẫn đã xảy ra thì rất khó để làm hòa. Vì vậy họ là một trong những con giáp hay ghen nhất.

Tuổi Thìn

Là những đứa con của Rồng, bản tính của con giáp này có phần kiêu ngạo. Tính chiếm hữu của người tuổi Thìn đối với nửa kia của mình cũng cực kì mãnh liệt. Họ lúc nào cũng chỉ muốn người kia yêu mình, thích mình, cười với một mình họ mà thôi. Điều mà họ không muốn thấy nhất là người mình yêu ở chung một chỗ với người khác phái.

Nổi tiếng ghen tuông trong tình yêu, 3 con giáp tuyệt đối chung thuỷ với người thương - Ảnh 1
Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, họ sẽ ngay lập tức tìm cớ chen chân vào, thể hiện quyền sở hữu của mình với người kia.

Họ ghen tuông đến mức tìm đủ cách để âm thầm theo dõi, kiểm soát nhất cử nhất động của người kia, lỡ có mầm mống sa ngã nào thì ra tay diệt trừ từ khi còn trứng nước.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 41 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến