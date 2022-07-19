Khi yêu vào thì ai chẳng ghen nhưng riêng các con giáp dưới đây thì xin thua.

Tuổi Tý

Con giáp này là người tuyệt đối chung thủy với tình yêu, họ cũng đòi hỏi y như vậy với người mình yêu. Họ không muốn nửa kia của mình qua lại hay thân thiết với bất cứ người bạn, đồng nghiệp khác giới nào.

Làm người thương của người tuổi Tý, một trong những tiêu chuẩn lựa chọn hàng đầu của họ chính là không có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, cũng không được tiếp xúc với quá nhiều người khác giới trong một ngày, dù là tiếp xúc qua ánh mắt cũng tuyệt đối không được phép. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy con giáp này ghen tuông mù quáng đến mức nào rồi!

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách rất cực đoan. Họ vốn là những người không thể tin tưởng bất cứ ai, luôn cho rằng chỉ có những gì mình nhìn thấy mới là sự thật và không nghe lời giải thích của người khác.

Vì vậy những người tuổi Mùi rất dễ hiểu lầm người mình yêu để rồi dẫn đến tranh cãi. Hơn nữa một khi mâu thuẫn đã xảy ra thì rất khó để làm hòa. Vì vậy họ là một trong những con giáp hay ghen nhất.

Tuổi Thìn

Là những đứa con của Rồng, bản tính của con giáp này có phần kiêu ngạo. Tính chiếm hữu của người tuổi Thìn đối với nửa kia của mình cũng cực kì mãnh liệt. Họ lúc nào cũng chỉ muốn người kia yêu mình, thích mình, cười với một mình họ mà thôi. Điều mà họ không muốn thấy nhất là người mình yêu ở chung một chỗ với người khác phái.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, họ sẽ ngay lập tức tìm cớ chen chân vào, thể hiện quyền sở hữu của mình với người kia.

Họ ghen tuông đến mức tìm đủ cách để âm thầm theo dõi, kiểm soát nhất cử nhất động của người kia, lỡ có mầm mống sa ngã nào thì ra tay diệt trừ từ khi còn trứng nước.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-tieng-ghen-tuong-trong-tinh-yeu-3-con-giap-tuyet-doi-chung-thuy-voi-nguoi-thuong-483198.html