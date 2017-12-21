Những vật phẩm tuyệt đối không được tặng người khác dịp năm mới

Năm mới, người ta thường dành tặng cho nhau những món quà ý nghĩa với hy vọng mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc. Tuy nhiên, tuyệt đối không được tặng những món quà dưới đây cho người khác vì nó mang ý nghĩa không tốt.

Theo quan niệm dân gian, dao kéo hay những vật dụng sắc nhọn đều mang âm khí. Tặng những đồ vật này cho người khác vào dịp năm mới không chỉ mang đến những điều kém may mắn mà còn mang thông điệp rằng bạn đang muốn cắt đứt mối quan hệ giữa hai người.

Trong phong thủy, số 4 tượng trưng cho chữ “tử” – cái chết. Do đó, mọi người quan niệm rằng bất cứ điều gì liên quan đến số 4 đều mang ý nghĩa xui xẻo. Vì nguyên nhân này mà người ta không bao giờ tặng quà có số lượng là 4, nhất là dịp năm mới hay sinh nhật.

Khăn tay

Người xưa cho rằng khăn tay chỉ được dùng trong những dịp chia ly nên ít ai dùng chúng làm quà tặng dịp Tết - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ người xưa kiêng kỵ việc tặng khăn tay vào năm mới là vì nó khiến chúng ta liên tưởng đến sự chia ly, tiễn biệt. Do đó, khăn tay là một trong những đồ vật tuyệt đối không được tặng vào những ngày Tết.

Nên tặng quà màu đỏ, vàng thay vì đen hoặc trắng

Màu đỏ được xem là màu mang lại nhiều may mắn trong dịp năm mới. Ngoài ra, màu vàng cũng rất được ưa chuộng trong dịp đặc biệt này. Người tặng cần tránh tặng quà màu trắng hoặc đen trong dịp Tết vì một số người cho rằng nó tượng trưng cho những điều kém may mắn.

Những món quà nên tặng vào dịp Tết

Đối với những đối tượng khác nhau thì quà tặng cũng sẽ khác nhau. Đối với ban bè, trái cây, rượu hay hoa là những món quà phổ biến.

Riêng đối với người già, quà tặng được ưa chuộng nhất là những thứ có thể bảo vệ sức khỏe của họ. Những món quà phổ biến thường là thực phẩm chức năng, mũ, quần áo hay găng tay.

Lì xì là món quà thông dụng nhất trong dịp năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đối tượng là trẻ em, món quà nên mang ý nghĩa tốt đẹp và hữu dụng. Ngoài bao lì xì, đồ dùng học tập, quần áo, bạn có thể tặng thêm sách.

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