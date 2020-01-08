Những 'thủ thuật' cải vận cho ngày đầu năm mới hút may mắn, tài lộc

- Gần cuối năm, bạn nên dọn dẹp nhà cửa, bỏ hết những đồ vật không cần thiết. Nhà cửa phải được rửa kỹ càng, lau chùi bẩn ố lâu ngày để tránh mang vận xui từ năm cũ sang năm mới.

Những ngày đầu năm mới , bạn có thể áp dụng những thủ thuật cải vận đơn giản này để có một năm nhiều may mắn, an lành.

- Dù cuối năm có vất vả mấy thì vẫn phải có một bộ đồ mới (đồ có màu tươi sáng). Giày dép nếu đã quá cũ thì hãy bỏ đi trước khi qua năm mới. Tóc tai nên cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ trước giao thừa.

- Với những đồ vật như drap giường, áo gối, chiếu ngủ,… bạn nên thay đổi vào cuối năm để đầu năm mới có thể mang đến những điều may mắn cho sức khỏe , hạnh phúc hay tiền tài.

- Theo quan niệm xưa, cuối năm, bạn nên cúng các vị thần tống cựu vào chiều 30 Tết và chuẩn bị đón tiếp các vị thần mới cai quản. Bạn có thể cúng chè đậu xanh để “sinh tài” và năm loại đậu (xanh, đỏ, đen, nành và trắng). Đặc biệt, hãy mua gạo chất đầy thùng, mang ý nghĩa cầu một năm mới đủ ăn đủ mặc.

Bạn có thể cúng chè đậu xanh để “sinh tài” - Ảnh minh họa: Internet

- Đầu năm, tuyệt đối không được mặc quần áo màu đen, dù mệnh của bạn có hợp với màu này. Đón năm mới đến, tuyệt đối không mang dáng vẻ ưu sầu buồn phiền.

- Theo quan điểm của người xưa, ăn khổ qua ngày Tết sẽ mang theo mong muốn mọi chuyện “khổ” đều sẽ “qua” và hy vọng năm mới sẽ nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và tình cờ, món ăn này cũng là một bài thuốc quý để thanh lọc cơ thể trong những ngày Tết nhiều “thịt mỡ”.

Theo quan điểm của người xưa, ăn khổ qua ngày đầu năm mới sẽ mang theo mong muốn mọi chuyện “khổ” đều sẽ “qua” - Ảnh minh họa: Internet

- Những ngày đầu năm, tránh làm vỡ chén bát, may quần áo, đặc biệt là vào ngày mùng một.

- Lì xì dịp đầu năm không chỉ đem lộc cho người khác mà còn là lấy hên cho bản thân.

- Đặc biệt, những ngày đầu năm mới, bạn đừng quét nhà, ít nhất là qua ngày mùng một. Vì theo quan niệm dân gian, quét nhà ngày Tết sẽ đem tài lộc ra khỏi gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.