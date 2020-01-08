Những 'thủ thuật' cải vận cho ngày đầu năm mới hút may mắn, tài lộc

Tâm linh - Tử vi 08/01/2020 05:21

Theo chuyên gia phong thủy, vào ngày đầu năm mới, những thủ thuật cải vận đơn giản này có thể mang đến điều an lành, may mắn cho gia đình cả năm.

Những ngày đầu năm mới, bạn có thể áp dụng những thủ thuật cải vận đơn giản này để có một năm nhiều may mắn, an lành.

- Gần cuối năm, bạn nên dọn dẹp nhà cửa, bỏ hết những đồ vật không cần thiết. Nhà cửa phải được rửa kỹ càng, lau chùi bẩn ố lâu ngày để tránh mang vận xui từ năm cũ sang năm mới.

ngay dau nam moi 1
Nhà cửa phải được rửa kỹ càng, lau chùi bẩn ố lâu ngày để tránh mang vận xui từ năm cũ sang năm mới - Ảnh minh họa: Internet

- Với những đồ vật như drap giường, áo gối, chiếu ngủ,… bạn nên thay đổi vào cuối năm để đầu năm mới có thể mang đến những điều may mắn cho sức khỏe, hạnh phúc hay tiền tài.

- Dù cuối năm có vất vả mấy thì vẫn phải có một bộ đồ mới (đồ có màu tươi sáng). Giày dép nếu đã quá cũ thì hãy bỏ đi trước khi qua năm mới. Tóc tai nên cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ trước giao thừa.

- Theo quan niệm xưa, cuối năm, bạn nên cúng các vị thần tống cựu vào chiều 30 Tết và chuẩn bị đón tiếp các vị thần mới cai quản. Bạn có thể cúng chè đậu xanh để “sinh tài” và năm loại đậu (xanh, đỏ, đen, nành và trắng). Đặc biệt, hãy mua gạo chất đầy thùng, mang ý nghĩa cầu một năm mới đủ ăn đủ mặc.

ngay dau nam moi 2
Bạn có thể cúng chè đậu xanh để “sinh tài”  - Ảnh minh họa: Internet

- Đầu năm, tuyệt đối không được mặc quần áo màu đen, dù mệnh của bạn có hợp với màu này. Đón năm mới đến, tuyệt đối không mang dáng vẻ ưu sầu buồn phiền.

- Theo quan điểm của người xưa, ăn khổ qua ngày Tết sẽ mang theo mong muốn mọi chuyện “khổ” đều sẽ “qua” và hy vọng năm mới sẽ nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và tình cờ, món ăn này cũng là một bài thuốc quý để thanh lọc cơ thể trong những ngày Tết nhiều “thịt mỡ”.

ngay dau nam moi 3
Theo quan điểm của người xưa, ăn khổ qua ngày đầu năm mới sẽ mang theo mong muốn mọi chuyện “khổ” đều sẽ “qua”  - Ảnh minh họa: Internet

- Những ngày đầu năm, tránh làm vỡ chén bát, may quần áo, đặc biệt là vào ngày mùng một.

- Lì xì dịp đầu năm không chỉ đem lộc cho người khác mà còn là lấy hên cho bản thân.

- Đặc biệt, những ngày đầu năm mới, bạn đừng quét nhà, ít nhất là qua ngày mùng một. Vì theo quan niệm dân gian, quét nhà ngày Tết sẽ đem tài lộc ra khỏi gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 lễ cúng cuối năm cực kỳ quan trọng quyết định độ tài lộc phú quý của gia đình trong năm mới

3 lễ cúng cuối năm cực kỳ quan trọng quyết định độ tài lộc phú quý của gia đình trong năm mới

Đây là 3 lễ cúng cuối năm cực kì quan trọng trong tháng Chạp sẽ quyết định đến tài lộc, phú quý của gia đình trong năm mới. Đừng bỏ qua để có một năm mới nhiều may mắn!

Xem thêm
Từ khóa:   năm mới ngày Tết phong thủy ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 37 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn