Những nốt ruồi duyên của phụ nữ ‘hớp hồn’, gieo thương nhớ vào tâm trí của đàn ông

Đây được xem là những nốt ruồi duyên ở phụ nữ, định sẵn mang mệnh đào hoa, đi tới đâu cũng khiến đàn ông nhớ thương, thậm chí là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Có những nốt ruồi duyên của phụ nữ đặc biệt thu hút trong mắt nam giới. Theo nhân tướng học, phụ nữ có những nốt ruồi này có sức “công phá” trái tim đàn ông dữ dội. Nốt ruồi ở đuôi mắt Có nốt ruồi ở vị trí này phụ nữ thường có hôn nhân viên mãn, sự nghiệp có thành tựu sáng rỡ - Ảnh minh họa: Internet Đuôi mắt là vùng cung Thê Thiếp. Theo nhân tướng học, có thể nhìn vào phần này để dự đoán chuyện tình duyên, hôn nhân. Có nốt ruồi ở vị trí này phụ nữ thường có hôn nhân viên mãn, sự nghiệp có thành tựu sáng rỡ. Đàn ông có nốt ruồi ở đuôi mắt thì tài giỏi, đã yêu ai là trọn lòng trọn dạ. Phụ nữ có nốt ruồi này thì cực kì quyến rũ, cho đàn ông cảm giác muốn được bảo vệ họ.

Nốt ruồi ở môi Phụ nữ có nốt ruồi ở trên hay dưới môi là điềm báo vận may, vượng đường tình duyên. Đây là kiểu phụ nữ có tài ăn nói khiến đàn ông luôn bị thu hút. Khi yêu, họ khá lý trí hơn là chiều theo cảm xúc. Vì thế khi tranh cãi, họ luôn giữ được bình tĩnh để nói chuyện cùng đối phương. Người phụ nữ này có cuộc sống hôn nhân khá êm ái, tràn đầy hạnh phúc. Phụ nữ có nốt ruồi ở trên hay dưới môi là điềm báo vận may, vượng đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ vậy, phụ nữ có nốt ruồi trên môi sống tích cực, không hay lo nghĩ. Chính thái độ lạc quan này khiến họ có nét đẹp hồn nhiên khiến đàn ông mê say. Họ đi tới đâu cũng có nhiều mối quan hệ tốt, được người khác yêu quý.

Nốt ruồi ở ngón áp út Theo bói nốt ruồi, vị trí này chứng tỏ là người có mệnh đào hoa. Họ duyên dáng trong ăn nói, đi tới đâu cũng chiếm tình cảm của người khác. Do đó, dù họ làm gì, ở đâu mà gặp khó khăn thì đều được nhiều người giúp đỡ. Không chỉ đường tình duyên nở rộ, mà đường công danh sự nghiệp của họ cũng như ý. Theo bói nốt ruồi, vị trí này chứng tỏ là người có mệnh đào hoa - Ảnh minh họa: Internet Đây là những nốt ruồi duyên, dễ khiến đàn ông say mê. Nhưng đây chỉ là thông tin tham khảo. Mỗi người phụ nữ đều có nét hấp dẫn riêng cũng như chuyện tình cảm là duyên trời định. Chỉ cần có duyên có phận, tìm được chân tình đối đãi thì hạnh phúc đều nằm trong tầm tay. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 nét tướng mũi hút tài lộc, nằm không tiền cũng chảy vào túi, cả đời sống giàu sang Trong nhân tướng học, mũi tượng trưng cho tài khố, vì thế mà khi xem tướng người giàu sang không thể nào bỏ qua tướng mũi.

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