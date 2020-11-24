Khi xem tuổi, chúng ta thường muốn biết được tính tình, chuyện hôn nhân, tình cảm, đường tài lộc, làm ăn của 2 tuổi cần xem có hòa hợp với nhau hay không. Liệu sự kết hợp của 2 người có đem lại nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc hay sẽ đem đến toàn điều xấu, bất hạnh, đen đủi. Bài viết sau sẽ giúp bạn biết được người tuổi Ngọ và tuổi Mùi có hợp nhau không ?

Người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014 gọi là Vân Trung Chi Mã, có nghĩa là Ngựa trong mây. Người này mệnh Kim – Sa Trung Kim, tức Vàng trong cát.

Người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 gọi là Quân Trung Chi Mã, có nghĩa là Ngựa chiến. Người này mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc, tức Gỗ của cây dương liễu.

Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 gọi là Thất Lý Chi Mã, có nghĩa là Ngựa trong nhà. Người này mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ, tức Đất ven đường.

Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 gọi là Cứu Nội Chi Mã, có nghĩa là Ngựa trong chuồng. Người này mệnh Hỏa – Thiên Thượng Hỏa, tức Lửa trên trời.

Người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 gọi là Hành Lộ Chi Mã, có nghĩa là Ngựa chạy trên đường. Người này mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy, tức Nước trên trời.

Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, gọi là Thất Quần Chi Dương, nghĩa là Dê lạc đàn. Người này mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy, tức Nước trên trời.

Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, gọi là Thảo Dã Chi Dương, nghĩa là Dê Đồng Cỏ. Người này mệnh Hỏa - Thiên Thượng Hỏa, tức Lửa trên trời.

Tìm hiểu về tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, gọi là Đắc Lộc Chi Dương, nghĩa là Dê có lộc. Người này mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ, tức Đất ven đường.

Người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 gọi là Quần Nội Chi Dương, nghĩa là Dê trong đàn. Người này mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc, tức Gỗ của cây dương liễu.

Người tuổi Ất Mùi sinh năm 2015, gọi là Kính Trọng Chi Dương, nghĩa là Dê được quý mến. Người này mệnh Kim – Sa Trung Kim, tức Vàng trong cát.

Những người tuổi Ngọ và tuổi Mùi có hợp nhau không?

Người tuổi Ngọ với tuổi Mùi có hợp nhau không? Theo tử vi 12 con giáp, có thể nói 2 con giáp Ngọ và Mùi đến với nhau như một lẽ tất yếu. Giữa họ tồn tại khá nhiều điểm khác biệt những điều thú vị ở đây chính là chính những điểm khác biệt đó lại bổ trợ cho nhau.

2 con giáp Ngọ và Mùi đến với nhau như một lẽ tất yếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ, cầm tinh con Ngựa, là người tương đối bí ẩn, khó hiểu, không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân và cuộc sống gia đình. Người tuổi Ngọ chỉ hướng đến những điều tươi trẻ, vui vẻ. May mắn thay, họ lại rất phóng khoáng, có tố chất nghệ sĩ, tương đối thú vị và có nhiều điều để khám phá. Người tuổi Ngựa tự thấy rất hợp với Dê, còn người tuổi Dê thì rất yêu quý người tuổi Ngọ bởi sự thông minh, cá tính.

Trong tình yêu, 2 người đổ ầm vào nhau giống như cơn bão, không ai biết được mối nhân duyên ấy sẽ đi tới đâu. Ngựa luôn yêu và không nghĩ nhiều tới tương lai, trong khi Dê lại rất mơ mộng, dễ bị tụt cảm xúc nếu bạn tình không vuốt ve, ngưỡng mộ họ.

Cuộc tình có thể kết thúc nếu Ngựa tỏ ra chán nản. Người tuổi Dê đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó và cảm thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, dẫu thế nào đi nữa thì 2 người vẫn cực kỳ hợp nhau về chuyện “ấy”.

Nếu Ngọ và Mùi là đối tác làm ăn của nhau, tuổi Mùi (Dê) sẽ đứng đầu bởi con giáp này cực kỳ yêu thích công việc quản lý. Dê là người suy nghĩ cấp tiến, hoạch định tốt. Nếu cả 2 mở công ty, người tuổi Ngọ có thể được lòng nhân viên, tuy nhiên người có quyền lực lại là tuổi Dê.

Người tuổi Ngọ 1990 và tuổi Mùi 1991 có hợp nhau không?

Luận giải tuổi chồng Canh Ngọ - vợ Tân Mùi

Chồng Canh Ngọ, vợ Tân Mùi có hợp nhau không? - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi chồng: Canh Ngọ 1990, mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ, cung Khảm, niên mệnh năm sinh là Thủy.

Tuổi vợ: Tân Mùi 1991, mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ, cung Càn, niên mệnh năm sinh là Kim.

Luận giải:

Về Mệnh: Dương Thổ (chồng) – Âm Thổ (vợ) => Bình.

Về Thiên can: Canh (chồng) – Tân (vợ) => Bình.

Về Địa chi: Ngọ (chồng) – Mùi (vợ) => Lục hợp.

Về Cung: Khảm (chồng) – Cấn (vợ) => Lục sát (không tốt).

Thiên mệnh năm sinh: Thủy (chồng) – Kim (vợ) => Tương sinh.

Như vậy, có thể kết luận chồng tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và vợ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 tương đối hợp tuổi nhau.

Luận giải tuổi chồng Tân Mùi – vợ Canh Ngọ

Chồng Tân Mùi, vợ Canh Ngọ có hợp nhau không? - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi chồng: năm Tân Mùi 1991, mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ, cung Ly, niên mệnh năm sinh là Hỏa.

Tuổi vợ: năm Canh Ngọ 1990, mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ, cung Cấn, niên mệnh năm sinh là Thổ.

Luận giải:

Về Mệnh: Âm Thổ (chồng) – Dương Thổ (vợ) => Bình.

Về Thiên can: Tân (chồng) – Cang (vợ) => Bình.

Về Địa chi: Mùi (chồng) – Ngọ (vợ) => Lục hợp.

Về Cung: Ly (chồng) – Cấn (vợ) => Họa hại (không tốt).

Thiên mệnh năm sinh: Hỏa (chồng) – Thổ (vợ) => Tương sinh.

Như vậy, chồng tuổi Tân Mùi 1991 và vợ tuổi Canh Ngọ 1990 tương đối hợp tuổi nhau.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi tuổi Ngọ và tuổi Mùi có hợp nhau không. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*