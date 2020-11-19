Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tài khoản 'ting ting' không ngừng, tuổi Mùi vận đen đeo bám

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được quý nhân đưa đường dẫn lối, công danh sáng chói trong ngày. Đây là cơ hội để bạn nắm giữ cơ hội kiếm tiền, thăng tiến. Hãy nhớ một điều chỉ cần bạn chăm chỉ, mọi công sức sẽ được đền đáp xứng đáng, không sợ ai hãm hại hay cản đường.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì.

Theo tử vi mới nhất , Dần lột xác ngoạn mục, thay đổi chóng mặt khiến ai cũng bất ngờ. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền khủng, chạm đỉnh thăng hoa. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, bạn bè có nhiều thời gian ở bên nhau, tình duyên viên mãn.

Sửu nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui đổ về với mình trong thời điểm vàng này. Cấp trên bắt đầu có ấn tượng tốt vì bạn tài năng, giỏi giang trong việc giải quyết vấn đề. Trong ngày, bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tác làm ăn lớn, công việc ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định hơn rất nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Mão

Mão làm việc không tập trung, hay lơ là nên bị cấp trên khiển trách. Mọi việc khó khăn xảy ra liên tục khiến bạn không thể nào đỡ kịp nên vận trình vô cùng lao đao, mệt mỏi. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc, những dự định bạn ấp ủ suốt thời gian vừa qua.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Thìn công danh viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có vận tiền bạc thuận lợi, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng trong thứ Sáu. Trong công việc, đồng nghiệp giúp đỡ bạn nhiều hơn, khó khăn mấy cũng vượt qua được. Trong chuyện tình cảm, bạn nên quan tâm đến đối phương để mối quan hệ được gắn bó với nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Tỵ

Công việc của Tỵ không như ý, xảy ra nhiều trục trặc sai sót khiến tinh thần của bạn xuống dốc không phanh. Bạn nói chuyện không khéo léo nên bị tiểu nhân hãm hại, nắm điểm yếu khiến vận trình của bạn lao đao. Những kẻ xấu đang rình rập hãm hại làm ảnh hưởng đến những việc bạn được giao.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều chuyện vui đổ về cùng lúc khiến bạn không đỡ kịp. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều cải thiện. Cả hai không còn mâu thuẫn, cãi vã như thời gian trước đây. Mối quan hệ của bạn ngày càng thăng hoa, rực rỡ hơn mong đợi. Chuyện tiền bạc cũng có nhiều cải thiện rõ rệt.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Mùi

Vận tiền tài của Mùi thiếu trước hụt sau, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Bên cạnh đó bạn còn tin tưởng cho người khác vay mượn nên tiền mất tật mang, vận trình lao đao. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên chú ý đến sức khỏe. Tuyệt đối đừng tin tưởng ai mà ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Thân tiền tài ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có vận tiền tài khá ổn định, không dư cũng không thiếu. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện vui. Người độc thân tìm được mối nhân duyên như ý muốn. Người có gia đình, người yêu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu được cấp trên chú ý vì tài giao tiếp giỏi, được nhiều người yêu mến. Nhờ vậy mà vận trình của bạn thuận lợi, ít xảy ra biến cố. Bạn nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều điều khó khăn trong thời điểm này, chắc chắn bạn sẽ vượt qua nhẹ nhàng và được cấp trên trọng dụng.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Tuất

Sức khỏe của Tuất không tốt vì ăn uống không điều độ, làm việc quá sức. Điều này khiến bạn mệt mỏi, mắc nhiều bệnh vặt và không thể nào tập trung vào công việc một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện buồn. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 20/11/2020 của tuổi Hợi nên quan tâm chuyện tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hợi nên quan tâm đến mối quan hệ của mình nhiều hơn. Bạn khá vô tâm nên khiến đối phương cảm thấy tổn thương. Vì vậy hãy dành thời gian cho người mình yêu thương nhất để mối quan hệ ngày càng thăng hoa, gắn bó và không xảy ra bất cứ trục trặc đáng tiếc nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm