Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu đen đủi đủ đường, tuổi Ngọ tài khoản tăng cấp số nhân

Theo tử vi 12 con giáp, vận đào hoa phấp phới, tiền bạc đỏ rực. Bạn sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ trong ngày. Nhất là về tiền bạc, vận tài chính của bạn có nhiều khởi sắc. Những người tuổi Tý làm một hưởng mười, rung đùi đếm tiền mỏi tay không còn sợ áp lực như trước đây. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách giải quyết êm đẹp.

Thứ Tư không phải một ngày may mắn của Dần. Con đường công danh của bạn gặp nhiều trục trặc, tiền bạc chạm đáy khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Điều này làm ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của bạn trong những ngày tiếp theo. Lời khuyên cho Dần nên tập trung vào công việc nhiều hơn.

Những người tuổi Sửu có nhiều tiền, tài chính vượng sắc hơn mong đợi. Đường tình duyên của bạn không có nhiều tin vui, không gặp được ý trung nhân như ý. Người có người yêu, gia đình không có nhiều thời gian ở bên nhau, xích mích vì chuyện tiền bạc khiến mối quan hệ rạn nứt.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Mão

Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng hết mực, tiền lương thưởng chạm đỉnh. Bạn trúng nhiều hợp đồng béo bở, vận tài chính của bạn vượng sắc ngoài mong đợi. Nhờ vậy bạn có tinh thần làm việc, gặt hái được nhiều thành tựu lớn khiến ai cũng ghen tỵ, nể phục sát đất.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Thìn

Vận trình của Thìn trong ngày thứ Tư tin buồn vui lẫn lộn. Nửa ngày đầu có nhiều tin buồn, công việc không như ý, thậm chí còn tồn đọng nhiều việc từ những ngày trước. Nửa ngày sau, dấu hiệu vận trình của bạn có nhiều khởi sắc hơn, tiền bạc cũng được cải thiện. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt nhiều thử thách hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Tỵ đạt thành tựu đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tỵ có nhiều tin vui, đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Bạn làm gì cũng được công nhận, tài chính vượng sắc. Những người tuổi Ngọ có khả năng kiếm tiền khủng, thu nhập đổ về ồ ạt giúp tinh thần của bạn vô cùng tốt. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn chưa được viên mãn. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được duyên lành như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ không nhận được nhiều tin vui về đường tiền bạc. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Trong công việc, bạn đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền. Trong chuyện tình cảm, Ngọ độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều thời gian hẹn hò.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Mùi

Mùi không đạt được những điều bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Bạn bị hãm hại, tiểu nhân cản đường không thăng tiến được. Những công việc của bạn được giao không hoàn thành đúng thời hạn khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi. Chuyện tình cảm của bạn cũng không có nhiều tin vui.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Thân gặp dữ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân gặp dữ hóa lành, vượt qua được kiếp nạn lớn trong thời điểm này. Nhờ hành thiện tích đức nhiều nên khó khăn mấy bạn cũng vượt qua nhẹ nhàng mà không cần nhờ vào sự giúp đỡ của bất cứ ai. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu có nhiều thời gian dành cho bản thân, cũng như gia đình. Nói chung bạn có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ hơn vì công việc cũng dần ổn định. Chuyện tình duyên của bạn cũng có nhiều cải thiện. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng nên vận trình khá suôn sẻ. Trong công việc, bạn là người có trách nhiệm, tiền bạc chạm đỉnh, cứ hết rồi lại đầy. Thời điểm này, vận trình của bạn khá vượng sắc, không sợ bất cứ ai hãm hại hay cản đường.

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 18/11/2020 của tuổi Hợi điềm xấu bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Hợi phải đối mặt với nhiều điềm báo xấu bủa vây, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Bạn mất một khoản tiền khá lớn vì tin người quá nhiều. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, chuyện buồn về tiền bạc đeo bám không buông.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm