Những mối lương duyên tốt sẽ xuất hiện bất ngờ với 3 con giáp cực kỳ may mắn vào 16h ngày 10/3: Chính thức hết khổ, dễ có bạc tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 01:00

Từ thời điểm khi chính tài vận khởi sắc, người thuộc 3 con giáp sau sẽ có những thành tích xuất sắc trong công việc. Chính vì thế đối những con giáp sau, cần biết quý trọng cơ hội, đồng thời cũng cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng nắm bắt thời cơ.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ sống khá hòa đồng, khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này còn ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân nên có nền tảng vững chắc.

Từ lúc này, con giáp tuổi Tỵ có tài lộc không ngừng tăng. Công việc của họ đa phần đều sẽ thuận buồm, xuôi gió.

Những mối lương duyên tốt sẽ xuất hiện bất ngờ với 3 con giáp cực kỳ may mắn vào 16h ngày 10/3: Chính thức hết khổ, dễ có bạc tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh sẽ chốt được đơn hàng ầm ầm. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, nhận thêm dự án công việc để tăng thêm nguồn thu.

Con giáp tuổi này kiếm được nhiều tiền, có ít khoản chi nên tiền tích cóp được nhiều hơn trước. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nên con giáp này cần tập trung vào công việc, chớ nên xao nhãng.

Làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình giúp con giáp tuổi Tỵ được sống ấm no, cầu được ước thấy.

Tuổi Ngọ

Bạn có một quãng thời gian khởi đầu thuận lợi do được Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh. Vì khẳng định được bản thân nên bạn dễ nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, tuy nhiên không nên quá kiêu ngạo, làm theo ý mình.

Những mối lương duyên tốt sẽ xuất hiện bất ngờ với 3 con giáp cực kỳ may mắn vào 16h ngày 10/3: Chính thức hết khổ, dễ có bạc tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh càng càng thuận lợi và bạn chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận lớn, dư dả khiến cho bạn rất hài lòng. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước chuyển biến tích cực, bạn cùng người ấy có những khoảng thời gian bên nhau ngọt ngào, dễ chia sẻ. Người độc thân thì khá đào hoa, dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Tuổi Mùi

Đường tình cảm có dấu hiệu khởi sắc nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Hạnh phúc với bạn rất đơn giản, chỉ cần một tấm chăn ấm đệm êm để gối tay chung giường với người mình thương. Tính tự ái của Mùi rất cao, hễ ai động đến gia đình là bạn sẵn sàng đáp trả.

Những mối lương duyên tốt sẽ xuất hiện bất ngờ với 3 con giáp cực kỳ may mắn vào 16h ngày 10/3: Chính thức hết khổ, dễ có bạc tỷ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp từ lúc này của người tuổi Mùi cũng thuận buồm xuôi gió, còn gặp được quý nhân, có cơ hội được đề bạt, được sự tín nhiệm, trọng dụng, yêu quý của cấp trên và đồng nghiệp. Chính vì thế, người tuổi Mùi cần tiếp tục phấn đấu chắc chắn sẽ có những điều may mắn, tốt đẹp nhất.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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