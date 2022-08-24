Những màu cực hợp phong thủy dành cho 12 con giáp vào tháng 9, để mở mắt là thấy tiền đổ về túi, ra đường đã gặp thần Tài hộ thân, đến công ty có quý nhân trợ giúp tăng lương

Màu sắc cũng thuộc về phong thủy, biết trước mình hợp với màu nào để chuẩn bị nhằm vừa bước qua tháng 9 là có tiền vào túi ngay lập tức.
- Người thuộc 2 tuổi này nên cẩn thận từ ngày 24,25,26/8 để tránh dính vào thị phi khiến cho tiền bạc lao dốc, đánh mất công danh sự nghiệp cả đời vun đắp
- Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến.
Tuổi Tý
Đen: Vượng sự nghiệp.
Xanh lam: Vượng tài lộc.
Tuổi Sửu
Trắng, bạch kim: Vượng tình duyên.
Nâu nhạt: Vượng tài lộc.
Tuổi Dần
Đen: Vượng tài lộc.
Cam: Vượng tình duyên.
Tuổi Mão
Đỏ: Vượng tài lộc.
Vàng: Vượng sức khỏe.
Tuổi Thìn
Đỏ: Vượng tài lộc.
Vàng: Vượng sức khỏe.
Tuổi Tỵ
Tím: Vượng tình duyên.
Hồng: Vượng sức khỏe.
Tuổi Ngọ
Vàng kim: Vượng tài lộc.
Xanh lục: Vượng tình duyên.
Tuổi Mùi
Đen: Vượng tài lộc.
Vàng: Vượng gia đạo.
Tuổi Dậu
Đỏ tươi: Vượng tài lộc.
Vàng chanh: Vượng tình duyên.
Tuổi Tuất
Trắng: Vượng sức khỏe.
Hồng: Vượng tài lộc.
Tuổi Hợi
Xanh lam: Vượng tài lộc.
Tím: Vượng tình duyên.
*Bài viết chỉ có tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.