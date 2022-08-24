Những màu cực hợp phong thủy dành cho 12 con giáp vào tháng 9, để mở mắt là thấy tiền đổ về túi, ra đường đã gặp thần Tài hộ thân, đến công ty có quý nhân trợ giúp tăng lương

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 22:54

Màu sắc cũng thuộc về phong thủy, biết trước mình hợp với màu nào để chuẩn bị nhằm vừa bước qua tháng 9 là có tiền vào túi ngay lập tức.

Những màu cực hợp phong thủy dành cho 12 con giáp vào tháng 9, để mở mắt là thấy tiền đổ về túi, ra đường đã gặp thần Tài hộ thân, đến công ty có quý nhân trợ giúp tăng lương - Ảnh 1

Tuổi Tý

Đen: Vượng sự nghiệp.

Xanh lam: Vượng tài lộc.

Tuổi Sửu

Trắng, bạch kim: Vượng tình duyên. 

Nâu nhạt: Vượng tài lộc.

Tuổi Dần

Đen: Vượng tài lộc.

Cam: Vượng tình duyên.

Tuổi Mão

Đỏ: Vượng tài lộc.

Vàng: Vượng sức khỏe.

Tuổi Thìn

Đỏ: Vượng tài lộc.

Vàng: Vượng sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Tím: Vượng tình duyên.

Hồng: Vượng sức khỏe.

Những màu cực hợp phong thủy dành cho 12 con giáp vào tháng 9, để mở mắt là thấy tiền đổ về túi, ra đường đã gặp thần Tài hộ thân, đến công ty có quý nhân trợ giúp tăng lương - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Vàng kim: Vượng tài lộc.

Xanh lục:  Vượng tình duyên.

Tuổi Mùi

Đen: Vượng tài lộc.

Vàng: Vượng gia đạo.

Tuổi Dậu

Đỏ tươi: Vượng tài lộc.

Vàng chanh:  Vượng tình duyên.

Tuổi Tuất

Trắng: Vượng sức khỏe.

Hồng: Vượng tài lộc.

Tuổi Hợi

Xanh lam: Vượng tài lộc.

Tím: Vượng tình duyên.

*Bài viết chỉ có tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.

 

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