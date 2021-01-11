Những loại cây cảnh hợp mệnh Thổ phổ biến hiện nay 

Tâm linh - Tử vi 11/01/2021 12:36

Tìm hiểu những loại cây cảnh hợp mệnh Thổ để mang đến may mắn, tài lộc, xua đi những điều xui xẻo, không may trong cuộc sống.

Nội dung bài viết

Cây cảnh không chỉ mang đến không khí trong lành, làm đẹp không gian sống mà còn có ý nghĩa phong thủy rất tốt nếu người trồng biết cách lựa chọn. Vậy cây cảnh hợp mệnh Thổ là những loại cây nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây. 

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Các loại cây cảnh hợp mệnh Thổ - Ảnh minh họa: Internet 

Đặc điểm của người mệnh Thổ

Trước khi đi tìm hiểu các loại cây phong thủy cho người mệnh Thổ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm, tính cách của những người mệnh thổ.

Thổ nằm trong ngũ hành, gồm Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, đại diện cho đất, là nguồn nuôi dưỡng cây trồng, sinh vật trên trái đất. Màu bản mệnh của mệnh Thổ là màu nâu, vàng đất, cam đất. Những màu tương sinh là màu đỏ, hồng là những màu bản mệnh của mệnh Hỏa (Hỏa sinh Thổ).

Những người mệnh thổ thường có tính cách trầm, khiêm tốn, không phô trương. Họ là những người đáng tin cậy trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì vậy, người mệnh Thổ thường rất được lòng người khác. 

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Người mệnh Thổ là những người trầm tính, khiêm tốn - Ảnh minh họa: Internet 

Người mệnh Thổ là những người khá bản lĩnh, có trách nhiệm với hành động và việc làm của mình. Trong công việc họ là những người cẩn thận, tỉ mỉ, luôn tập trung hết mình trong công việc, mục tiêu của bản thân. 

Nhược điểm của những người mệnh Thổ là đôi lúc họ khá bảo thủ, dẫn đến việc trì trệ trong các quyết định, không thức thời.

Những loại cây cảnh hợp mệnh Thổ

Dưới đây là những loại cây phong thủy theo mệnh Thổ mang đến may mắn, tài lộc: 

Cây Lưỡi hổ

Đây là loại cây có lá dài như hình lưỡi mác, thân lá có màu xanh, viền màu vàng. Cây Lưỡi hổ có thể trồng thành từng bụi trong vườn nhà, trong chậu cây.

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Cây Lưỡi hổ mang đến may mắn, thành công cho người mệnh Thổ - Ảnh minh họa: Internet 

Cây Lưỡi hổ giúp thanh lọc không khí, làm trong sạch môi trường xung quanh. Bạn có thể để cây Lưỡi hổ trong phòng ngủ hay tại bàn làm việc đều rất tốt.

Theo phong thủy, cây Lưỡi hổ rất thích hợp với những người mệnh Thổ. Bởi nó sẽ mang đến nhiều điều may mắn, thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc cho những người bản mệnh này.

Cây Ngũ gia bì

Nếu bạn muốn lựa chọn cây phong thủy để bàn cho người mệnh Thổ thì cây Ngũ gia bì là lựa chọn phù hợp. 

Theo phong thủy, Ngũ gia bì giúp thu hút tài lộc cho những người mệnh Thổ, mang đến vượng khí. Hỗ trợ người mệnh Thổ có một cuộc sống gặp nhiều may mắn và thành công. 

Cây Sen đá nâu

Sen đá nâu là loại cây có lá nhỏ, ưa sáng, có sức sống rất mãnh liệt trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Điều đặc biệt ở loại cây này là khi 1 chiếc lá rơi xuống nền đất ẩm ướt sẽ mọc mầm thành cây con trong thời gian ngắn. Đây là loại cây biểu tượng cho sức sống mãnh liệt theo thời gian. 

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Cây Sen đá nâu biểu tượng cho ý chí quyết tâm của người mệnh Thổ - Ảnh minh họa: Internet 

Sen đá nâu rất hợp với những người mệnh Thổ vì nó mang màu nâu – màu bản mệnh của người mệnh Thổ. Đồng thời, những người bản mệnh này khi trồng Sen đá nâu còn thể hiện được ý chí quyết tâm, không lùi bước trước khó khăn gian khổ, những thành công trong tương lai đang chờ đón bạn.

Bên cạnh đó, Sen đá nâu còn tượng trưng cho tình bạn, tình yêu đẹp, bền chặt. Vì vậy những người mệnh Thổ muốn có những mối quan hệ tốt đẹp với người khác nên trồng cho mình 1 cây Sen đá nâu.

Cây Lan quân tử

Đây là loại cây có hoa màu vàng, là màu của người mệnh thổ. Loại cây này là biểu tượng của sự sang trọng, vương giả, mang đến sự danh giá, phù quý cho chủ nhân. 

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Cây Lan quân tử biểu tượng cho sự sang trọng, danh giá - Ảnh minh họa: Internet 

Người mệnh Thổ trồng cây lan quân tử sẽ xua đi những điều xui xẻo trong cuộc sống, mang lại những điều may mắn, thịnh vượng. 

Ngoài ra, việc trồng cây Lan quân tử còn giúp thanh lọc không khí, giúp cho môi trường xung quanh được trong sạch.

Cây Trạng nguyên

Cây Trạng nguyên với sắc đỏ đặc trưng là màu bản mệnh của người mệnh hỏa cũng là màu tương sinh cho người mệnh Thổ. Loại cây này biểu trưng cho sự thành đạt, may mắn trong cuộc sống. Vì vậy, những người mệnh Thổ nên trồng loại cây này để mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Cây Cẩm nhung đỏ

Cẩm nhung đỏ là loại cây có màu đỏ đặc trưng cho người mệnh Hỏa, tương sinh với người mệnh Thổ. Đây là loại cây ưa ánh sáng, thích hợp trồng tại nhiều vị trí khác nhau. 

Người mệnh Thổ trồng cây Cẩm nhung đỏ được xem là mang đến may mắn, tài lộc. Ngoài ra, loại cây này còn thể hiện cho tình bạn bền vững, gắn kết với nhau nhiều hơn. Nhiều quan điểm cho rằng hoa của cây Cẩm nhung đỏ thể hiện tình yêu trong sáng, mới chớm nở và giúp bạn theo đuổi một ước mơ đầy màu hồng với tinh thần lạc quan, vui vẻ.

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Cây Cẩm nhung đỏ biểu trưng cho tình bạn gắn kết, tình yêu đẹp của người mệnh Thổ - Ảnh minh họa: Internet 

Trên đây là nội dung bài viết tìm hiểu về những loại cây cảnh hợp mệnh Thổ, mang đến may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để những người có bản mệnh này sẽ lựa chọn ra 1 loại cây trồng hợp lý. Vừa giúp thanh lọc không khí, vừa mang lại những điều tốt đẹp theo phong thủy.

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