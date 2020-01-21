Những loại cây hợp mệnh thủy giúp gia chủ phát tài, phát lộc

Trong phong thủy, Ngũ Hành có 5 mệnh, đó là: Kim – Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Trong tự nhiên, bất cứ thứ gì thuộc về nước đều là Thủy, ví dụ như: sông, ngòi, khe, suối, biển,...

Những người sinh ra có mệnh Thủy thường rất giỏi về khả năng giao tiếp và tài giỏi. Nhưng nếu không được khai vận thì bạn sẽ không có cơ hội phát huy bản thân. Dưới đây là tổng hợp những cây hợp mệnh thủy mà bạn có thể tham khảo.

Theo thuyết ngũ hành, để chọn một cây hợp với mệnh của mình đặt ở nhà hay phòng làm việc thì nhất định bạn phải chọn những cây có màu xanh nước biển thì mới tương sinh với bản mệnh.

Trong ngũ hành về tương sinh thì: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Tương khắc thì Thủy khắc Hỏa, Thổ khắc Thủy. Về tương khắc thì Thủy khắc Hỏa, Thổ khắc Thủy.

Mệnh thủy trồng cây xanh trong nhà có tốt không?

Từ lâu, việc trồng cây cảnh trong nhà không những có tác dụng về mặt thẩm mỹ, giúp nhà của chúng ta được trang trí đẹp hơn mà nó còn có ý nghĩa rất lớn về mặt phong thủy. Tương tự như những mệnh khác, đối với mệnh Thủy, bạn có thể trồng cây xanh ở trong nhà hoặc đặt ở bàn làm việc để tăng vượng khí cho bản thân. Những cây hợp với mệnh của gia chủ có thể giúp bạn rước lộc về nhà, công việc, tiền tài đều thuận buồm xuôi gió.

Vậy mệnh thủy nên trồng cây gì trước nhà thì mang lại tài lộc? Chúng ta sẽ có câu trả lời ngay dưới đây thôi.

Cây cảnh phong thủy hợp với mệnh thủy

Những bạn mệnh Thủy có thể chọn những cây có lá, thân, hoa, hoặc chậu có màu xanh thẩm, xanh dương, đen, màu trắng, ghi xám. Những cây này sẽ giúp tài vận của bạn được hạnh thông.

Cây Phát tài - Phát lộc

Cây Phát tài Phát lộc hợp với mệnh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều loại Phát tài – Phát lộc, những loại cây nổi bật nhất là cây Phát Tài Búp Sen và Phát Lộc 8 thân. Loại cây này sống chủ yếu ở nước, trong môi trường thủy sinh. Chẳng khác gì với tên gọi của mình, loại cây phong thủy này mang nhiều may mắn cho người mệnh Thủy.

Phát Lộc 8 thân có đốt như cây trúc và có màu xanh nhạt. Phía trên vết cắt, bôi một ít dung dịch để nuôi dưỡng cây, tránh nước và giúp cây phát triển tốt hơn. Phát Tài Búp Sen có một màu xanh thẫm, cây mọc ôm tròn quanh thân như búp sen.

Cây Lưỡi Hổ Thái

Cây lưỡi hổ Thái hợp mệnh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một loại cây thuộc dòng Lưỡi Hổ. Tuy vậy, lá cây có đặc điểm giúp cây phù hợp với mệnh Thủy hơn là mệnh Kim. Lưỡi Hổ có lá to, dẹp bản nhưng dày, mọc thẳng từ gốc, bề mặt lá trơn, mép lá có màu vàng. Cây Lưỡi Hổ được xem là một trong những cây phong thủy tốt, làm bùa hộ mệnh cho gia chủ, xua đuổi tà khí và tăng vận mệnh cho gia chủ. Cây Lưỡi Hổ cũng là một loại cây để bàn hợp với mệnh thủy. Các bạn làm trong văn phòng thường chọn loại cây này để trưng bày trên bàn làm việc với hy vọng công việc được tiến hành suôn sẻ, làm ăn phát đạt.

Cây Đuôi Công Xanh

Cây Đuôi Công Xanh - Ảnh minh họa: Internet

Dòng cây này cũng có nhiều loại cây, rất hợp với mệnh của người Thủy. Loại cây này tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và cát lợi. Bạn có thể đặt chậu cây để trang trí cho bàn làm việc thêm đẹp và tăng vận may cho mình.

Cây này có lá hơi tròn, màu xanh và trên bề mặt có màu xanh nhạt xen lẫn sọc xương cá, thân cây xanh, hơi thấp.

Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu - Ảnh minh họa: Internet

Cây Ngân Hậu có thể hấp thụ các chất độc, giúp thanh lọc không khí. Đây cũng là loại cây phong thủy rất tốt cho người mệnh Thủy, đem lại bình an, yên ổn cho gia chủ.

Cây Huy Hoàng

Cây Huy Hoàng có thân và gân lá dày, màu xanh pha trắng. Đúng như tên gọi của loại cây này, giúp cho bạn có một cuộc sống tươi vui, huy hoàng, công việc thuận lợi và dễ thăng tiến trong công việc.

Cây Vạn Niên Thanh

Cây Vạn Niên Thanh - Ảnh minh họa: Internet

Cây Vạn Niên Thanh và cây Huy Hoàng khá giống nhau nên khiến nhiều người hay nhầm lẫn. Nhưng dù là hai loại cây khác nhau thì chúng đều mang một ý nghĩa phong thủy là giúp cho gia chủ thành công thịnh vượng, mang phúc lộc và an khang tới. Ngoài ra cây Vạn Niên Thanh còn mang một ý nghĩa vô cùng tuyệt vời, đó là “sống thọ”.

Những cây hợp mệnh thủy 1996

Những bạn tuổi Bính Tý sinh năm 1996 thuộc mệnh Thủy thường hợp với những cây có màu trắng và đen, không hợp với những cây có màu đỏ. Những cây hợp với tuổi Bính Tý đó là cây Kim Tiền, Cây Lưỡi Hổ, Cây Lan Chi.

Những bạn có mệnh Thủy nên chọn một loại cây phong thủy hợp với bản mệnh đặt ở nhà để gia tăng tài lộc và vận may. Cây hợp mệnh Thủy rất dễ tìm, bạn có thể lựa chọn loại mà bạn cảm thấy hài lòng và ưng ý nhất để trưng bày ở trước nhà hay trên bàn làm việc.