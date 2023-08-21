Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày Thất Tịch 7/7 Âm lịch để gặp may mắn cả năm, thuận lợi về tình duyên

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 12:55

Lễ Thất tịch là sự kiện truyền thống có nguồn gốc Trung Hoa, được xem là ngày lễ tình nhân của người phương Đông. Vậy ngày Thất Tịch nên làm gì và tránh làm gì để gặp may mắn?

Thất Tịch 2023 là ngày nào? 

Ngày 7 tháng 7 âm lịch được coi là ngày lễ Thất Tịch ở một số nước Đông Á như Việt Nam và Trung Quốc, ngày "ông Ngâu bà Ngâu" hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.  Lễ Thất tịch năm 2023 sẽ rơi vào thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023 dương lịch. 

Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày Thất Tịch 7/7 Âm lịch để gặp may mắn cả năm, thuận lợi về tình duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lễ Thất tịch không chỉ là một lễ hội truyền thống của các nước Đông Á, mà còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Trong ngày này, mọi người thường tổ chức các hoạt động vui chơi, hội họp gia đình, thực hiện các nghi lễ cầu may mắn, tình duyên và hạnh phúc.

Những việc nên làm vào ngày lễ Thất tịch

Đi chùa cầu bình an

Đi lễ chùa vẫn là một việc làm mà nhiều người thường thực hiện vào ngày lễ Thất Tịch. Mọi người có thể đến chùa cầu bình an, may mắn, để được tĩnh tâm lại, có được cảm giác thư thái, gác lại mọi âu lo, mệt mỏi của cuộc sống bộn bề hằng ngày. Ngoài ra, ngày này đến chùa còn là dịp để cầu sức khỏe, tài lộc và bình an cho bản thân và gia đình.

Ăn chè đậu đỏ cầu nhân duyên

Tục ăn chè đậu đỏ và các món khác từ đậu đỏ ngày 7/7 Âm lịch xuất phát từ giới trẻ Trung Quốc những năm gần đây và lan sang những quốc gia khác có ngày lễ Thất tịch. Đậu đỏ có ý nghĩa cầu mong đường nhân duyên thuận lợi, người độc thân "thoát ế", người đã có đôi thì bên nhau trọn kiếp.

Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày Thất Tịch 7/7 Âm lịch để gặp may mắn cả năm, thuận lợi về tình duyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tặng quà cho người mình yêu thương

Ngày Thất tịch còn được coi là ngày của các cặp đôi. Vì thế, việc tặng quà cho “người ấy” vào ngày này là cách để thể hiện tình yêu thương rõ nhất. Các cặp đôi nên dành tặng cho nhau những món quà ý nghĩa mà đối phương thích để gia tăng thêm tình cảm.

Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày Thất Tịch 7/7 Âm lịch để gặp may mắn cả năm, thuận lợi về tình duyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thả đèn lồng

Cùng với người yêu thả những đèn lồng cũng là việc không thể thiếu vào ngày này. Những chiếc đèn lồng đại diện cho những mong ước của các cặp đôi cho một tổ ấm lâu dài.

Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày Thất Tịch 7/7 Âm lịch để gặp may mắn cả năm, thuận lợi về tình duyên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những việc không nên làm vào ngày lễ Thất tịch

Không xây nhà, mua xe

Ngày lễ Thất tích thường có mưa ngâu, gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhà cửa. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn là tháng cô hồn, thời điểm ma quỷ được thả tự do, đến nhân gian quấy phá. Do đó, nhiều người sẽ kiêng làm những việc trọng đại, bỏ ra một số tiền lớn như xây nhà, mua xe.

Không nên tổ chức đám cưới

Bắt nguồn từ sự tích Ngưu Lang Chức Nữ chỉ được gặp nhau vào ngày 7/7 âm lịch trong năm, đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải xa cách, mang theo nhiều nhung nhớ, đợi chờ. Vì vậy, nhiều người quan niệm rằng ngày Thất tịch không may mắn để tổ chức đám cưới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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