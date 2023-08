Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày Thất Tịch 7/7 Âm lịch để gặp may mắn cả năm, thuận lợi về tình duyên

Lễ Thất tịch không chỉ là một lễ hội truyền thống của các nước Đông Á, mà còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Trong ngày này, mọi người thường tổ chức các hoạt động vui chơi, hội họp gia đình, thực hiện các nghi lễ cầu may mắn, tình duyên và hạnh phúc.

Những việc nên làm vào ngày lễ Thất tịch

Đi chùa cầu bình an

Đi lễ chùa vẫn là một việc làm mà nhiều người thường thực hiện vào ngày lễ Thất Tịch. Mọi người có thể đến chùa cầu bình an, may mắn, để được tĩnh tâm lại, có được cảm giác thư thái, gác lại mọi âu lo, mệt mỏi của cuộc sống bộn bề hằng ngày. Ngoài ra, ngày này đến chùa còn là dịp để cầu sức khỏe, tài lộc và bình an cho bản thân và gia đình.