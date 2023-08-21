Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (21/8/2023): 3 con giáp vận trình tương đối tốt, làm 1 hưởng 10, tình duyên đỏ thắm, sự nghiệp thăng tiến vù vù

Tử vi hôm nay ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mong chờ những ưu ái từ người bạn thương, luôn có những thay đổi.

Tình duyên: Tình cảm có thể không làm bạn hài lòng, bạn luôn có những ưu ái đặc biệt với người bạn thương.

Công việc: Công danh người tuổi Mão còn nhiều trở ngại trong công danh, nhưng bạn luôn biết cách vượt qua đúng với tinh thần của bản thân.

Tài lộc: Bạn xứng đáng có nhiều tài lộc, may mắn dành riêng cho bạn.

Sức khỏe: Cảm cúm kéo dài, khó hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới từ ngày 21/8 của 12 con giáp, tuổi Sửu có may mắn nên công việc và học hành bớt được phần nào khó khăn. Những rắc rối bản mệnh gặp gần sẽ dần dần được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống, hãy thở phào nhẹ nhõm vì bản mệnh được phép làm điều đó.

Công việc tiến triển tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Tuy nhiên tuổi Sửu sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Vận tài lộc cũng khá ổn khi con giáp này không bị mất mát số tiền lớn hay bị hao tài bất ngờ. Song vận may thường đến ở thời điểm đầu tuần nên hãy ưu tiên tiến hành việc quan trọng liên quan đến tiền bạc vào những ngày này.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu nên lưu ý vào khoảng thời gian đầu tuần hoặc gần cuối tuần, dễ xảy ra xô xát hoặc cãi vã to tiếng giữa vợ chồng với nhau hoặc người thân trong gia đình. Nhìn chung con giáp này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để bình lặng mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

Tử vi trong hôm nay, tinh thần làm việc lên cao sau khi tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây chính là khoảng thời gian để tuổi Dậu có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm Tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Dậu sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Người tuổi Dậu hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.