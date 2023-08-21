Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 21/8/2023: Dần có nhiều thăng tiến, Tý lao đao mất phương hướng, Thân thu nhập có chút khó khăn

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 11:15

Theo tử vi 21/8, 3 con giáp sau có vận trình biến chuyển nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có nhiều thăng tiến, được nhiều người đề xuất. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần vận trình công danh được nhiều người đề xuất, nhiều thăng tiến và cấp trên ủng hộ.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên làm bạn khá lo lắng, duyên của bạn và người ấy còn nhiều cản trở bởi người khác.    

Tài lộc: Cát khí tài lộc gặp phải những khó khăn, tiền bạc còn thiếu thốn.  

Sức khỏe: Chăm sóc tinh thần bên trong, đừng để sức khoẻ tổn hại bởi những tin tức tiêu cực. 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 21/8/2023: Dần có nhiều thăng tiến, Tý lao đao mất phương hướng, Thân thu nhập có chút khó khăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có thái độ tích cực, làm việc gì cũng cẩn thận. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội mà người khác không tìm thấy. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhanh nhạy nhìn nhận vấn đề, nắm bắt những cơ hội mới để học hỏi vì vậy tốc độ phát triển luôn đặc biệt ổn định.

Người tuổi Thân tốt bụng, chính trực, có tài, có khí chất, đặc biệt có năng lực, trách nhiệm nên làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, có nỗ lực, có chăm chỉ. Người tuổi Thân cũng thuộc tuýp người hào phóng, đối nhân xử thế có nguyê tắc, làm việc gì cũng thận trọng, sẽ không chỉ vì một phút bốc đồng và lợi ích nho nhỏ mà đưa ra quyết định. Bản mệnh có tinh thần tích lũy và cống hiến để bản thân phát triển.

Khoảng thời gian trước người tuổi Thân không được hài lòng trong công việc, thu nhập cũng vì điều này mà bị ảnh hưởng nhiều. Thêm vào đó tiền bạc tiêu hao nhiều, nguồn thu nhập có chút khó khăn.

Nhưng từ hôm nay, thứ Hai (21/8/2023) trở đi may mắn bắt đầu đến. Từ sau tháng 8 khả năng kiếm tiền của người tuổi Thân nhanh hơn, vận trình khá tốt. Bản mệnh thuận lợi thăng tiến ở nơi làm việc, có thêm khoản thu nhập từ việc kinh doanh, đầu tư.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 21/8/2023: Dần có nhiều thăng tiến, Tý lao đao mất phương hướng, Thân thu nhập có chút khó khăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo hôm nay 21/8, tuổi Tý lao đao và mất phương hướng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là mặt sức khỏe, bản mệnh không thể xem thường, nếu như không chú ý đến sức khỏe thì tuần này không làm được chuyện gì trọn vẹn hết.

Công việc có phần bấp bênh, dễ bị tiểu nhân ghen ghét, ngồi không cũng trúng họa từ đâu rơi xuống khiến bản mệnh đầu bù tóc rối không thể nào bình tâm được. Tuy nhiên cuối tuần vẫn có thể vớt vát lại được, đặc biệt những người làm nghề tự do, công việc có thể tốt hơn mong đợi.

Tài chính khả quan nhưng sẽ hư hao nhiều vì thuốc men, bệnh tật. Trong nhà có người ốm nặng thì tuần này phải để ý họ thật nhiều và chăm bồi bổ, tuy có hơi tốn tiền nhưng nó xứng đáng. Đầu tuần sẽ có chút lộc đổ về, nhắc nhở tuổi Tý đừng từ bỏ công việc mình đang làm, kiên trì thì tiền bạc sẽ ổn định.

Mặt tình cảm có khởi sắc, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tuần. Có lẽ chính vào lúc con giáp này cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu thì đối phương xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cuộc đời bản mệnh. Đằng sau lưng vẫn còn có gia đình ủng hộ.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 21/8/2023: Dần có nhiều thăng tiến, Tý lao đao mất phương hướng, Thân thu nhập có chút khó khăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (21/8/2023): Tý thăng tiến trong công việc, Thìn gặp dữ hóa lành, Mùi thuận lợi vượt qua thử thách

Tử vi hôm nay, thứ Hai (21/8/2023): Tý thăng tiến trong công việc, Thìn gặp dữ hóa lành, Mùi thuận lợi vượt qua thử thách

Ngày mới, 3 con giáp sau có cơ hội tốt trong công việc, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

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