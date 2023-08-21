Tử vi hôm nay, thứ Hai (21/8/2023): Tý thăng tiến trong công việc, Thìn gặp dữ hóa lành, Mùi thuận lợi vượt qua thử thách

Tử vi hôm nay ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cố gắng hoàn thành mục tiêu sự nghiệp của bản thân đúng với thời hạn đưa ra.

Tình duyên: Người tuổi Tý tình cảm hạnh phúc với người mình yêu, cả hai không thường có những lời cãi nhau.

Công việc: Công việc người tuổi Tý đang vượt qua những ngày khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.

Tài lộc: Chú ý tiêu tiền đúng chỗ, đừng nên để tiền bạc làm bạn phải lo lắng.

Sức khỏe: Hoãn lại nhiều ngày, chưa hoàn thành bài thể thao như ý muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người sinh năm Thìn thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác. Người tuổi Thìn không bao giờ thiếu may mắn. Tuy không được thông minh nhưng họ rất chăm chỉ và tốt bụng, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ.

Tương lai tuổi Thìn cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi được cát tinh Thái Dương nâng đỡ nên tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều. Bạn không còn hiền lành để người khác ăn hiếp, đè đầu cưỡi cổ. Công việc cũng tốt hơn trước nhờ bản lĩnh hơn người, dám làm dám chịu không thua kém ai.

Công việc đón nhận nhiều tin vui, không phải va chạm với những người có năng lực yếu kém nhưng thích thể hiện. Có một vài khó khăn nhưng điều đó là không đáng kể và bạn sẽ hoàn thành tốt thôi, đặc biệt là những bạn nam đang tự lập nghiệp hoặc làm công sở.

Tài chính đang ổn định nên đừng đả động quá nhiều. Đầu tuần và cuối tuần cát tinh sẽ phù trợ giúp bạn có được nguồn tiền vào đều đặn và khá tốt. Bên cạnh đó, Thực Thần còn đem lộc ăn uống và buôn bán đến cho tuổi này ngay trong ngày thứ 2, bạn nào buôn bán thì sẽ có lãi.

Tin vui nữa đến với bạn chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp, đặc biệt là với người độc thân. Các bạn dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới 1 mối quan hệ lâu dài. Nam mệnh tuổi Mùi sẽ vượng duyên hơn nữ mệnh, các bạn nên tranh thủ thời gian này kiếm nàng dâu về cho mẹ hoặc hợp tác làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.