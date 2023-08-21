Đúng 6h sáng nay, thứ Hai (21/8/2023): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc vượng phát, cuộc sống viên mãn, trăm bề suôn sẻ

Tử vi hôm nay ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có nhiều thăng tiến, được nhiều người đề xuất.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên làm bạn khá lo lắng, duyên của bạn và người ấy còn nhiều cản trở bởi người khác.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần vận trình công danh được nhiều người đề xuất, nhiều thăng tiến và cấp trên ủng hộ.

Tài lộc: Cát khí tài lộc gặp phải những khó khăn, tiền bạc còn thiếu thốn.

Sức khỏe: Chăm sóc tinh thần bên trong, đừng để sức khoẻ tổn hại bởi những tin tức tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tháng 8 là lúc người tuổi Dậu bắt đầu được đền đáp xứng đáng cho những công sức bỏ ra suốt thời gian vừa qua. Bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp vào khoảng thời gian này khi vận thế xoay chuyển tích cực.

Tam Hội nâng đỡ vận trình cho người tuổi Dậu giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn dự kiến. Nhờ vậy mà gia tăng sự tự tin của bản mệnh. Con giáp này có thể gạt đi sự do dự, chần chừ để mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ lâu. Hành trình vẫn còn khó khăn xuất hiện nhưng sự xuất hiện của quý nhân giúp mọi chuyện vượt qua nhanh chóng.

Nguyệt Lệnh Đế Vượng cho thấy người tuổi Dậu còn có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn để thi triển tài năng nếu biết cách dẫn dắt đồng nghiệp. Khi làm tốt, bản mệnh sẽ nhận được sự kính trọng của đồng nghiệp và cấp dưới.

Nhờ những thành tích này, người tuổi Dậu có cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhận khoản tiền thưởng nóng không nhỏ. Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, kết nối được nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng giúp bản mệnh có túi tiền rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu mà không lo rơi vào cảnh cháy túi.

Có thể người tuổi Dậu phải vất vả hơn người khác nhưng sẽ thu được một kết quả xứng đáng. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng đầu tư, sản xuất thì người tuổi Dậu nên cân nhắc tiến hành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người mang số mệnh của Rồng, luôn có trách nhiệm với cuộc sống của mình và không ngừng theo đuổi ước mơ giàu có lẫn quyền lực. Đa số người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Dù lên đến đỉnh vinh quang nhưng họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để giữ vững vị trí đó.

Tuy nhiên, cũng có lúc vận may thay đổi, tuổi Thìn cũng như bao con giáp khác, cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, người tuổi Thìn sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Những tháng đầu năm họ sẽ không cảm nhận được nhưng từ tháng 6 này trở đi, tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự. Cuộc sống trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều biến động tích cực, thần tài đang ở ngay trước phía, chỉ cần tuổi Thìn đi đến thì sẽ gặp.

Dự kiến, những tháng cuối năm, sự nghiệp tuổi Thìn không những thăng tiến vượt bậc mà còn mở ra nhiều cơ hội tốt để đổi đời, có khả năng năm sau trở thành đại gia quyền lực.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!