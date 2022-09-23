Những giấc mơ báo hiệu điềm lành sắp đến với bạn, con đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm ăn gặp thời

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 18:03

3 giấc mơ dưới đây được xem là dấu hiệu cho biết bạn sắp gặp được nhiều điều may mắn, tình duyên rộng mở, gia đình hạnh phúc êm ấm,...

Mơ thấy đang đếm tiền

Nếu như một ngày bạn đột nhiên ngủ mơ thấy mình đang đếm tiền thì đây là một giấc mơ vô cùng may mắn dự báo trước sự thành công sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới.

Những giấc mơ báo hiệu điềm lành sắp đến với bạn, con đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm ăn gặp thời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người chưa kết hôn hoặc chưa có người yêu thì đây là tin mừng cho các anh chàng, sắp đến có thể bạn sẽ gặp một mối tình nhân duyên đi đến và sẽ bên cạnh bạn tới cuối con đường đời.

Bên cạnh đó, khi bạn nằm mơ thấy tiền còn có ý nghĩa trong việc thành công, con đường sự nghiệp, học tập bạn đang được mở rộng, có những dấu ấn giúp bạn đi đến đỉnh thành công.

Mơ thấy hoa quả, cây cối

Nếu bạn mơ thấy mình lạc giữa một khu vườn nhiều cây trái thì đây là dấu hiệu tài lộc sắp đến gõ cửa nhà bạn, đây đích thị là giấc mơ báo hiệu có tiền của. Những cây to, tán càng rộng thì chắn chắn bạn sắp phát tài, làm ăn gặp thời, mọi điều đều suôn sẻ như ý.

Nếu bạn đang làm ăn buôn bán mà mơ thấy cây đang khô héo bỗng dưng đâm chồi nảy lộc thì cơ hội kiếm được món lợi phía trước đang chờ đón bạn.

Đặc biệt, khi loại quả bạn mơ thấy là quả táo thì càng có cơ hội phát đạt, nếu quả táo chín mọng thì bạn có khả năng trúng số và có những điều may mắn liên quan đến tài chính trong sự nghiệp công danh của mình.

Những giấc mơ báo hiệu điềm lành sắp đến với bạn, con đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm ăn gặp thời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy rùa bò vào nhà

Khi bạn ngủ mơ thấy rùa bò vào nhà là giấc mơ cho thấy bạn sắp được quý nhân phù trợ, tài lộc “đổ ập xuống đầu” thời tới cản không được. Khi bạn ngủ mơ thấy con rùa chính là đại diện cho điềm lành đáng mừng đặc biệt đối với người làm kinh doanh, thì chỉ trong một vài tháng tới, bạn sẽ có những khoản thu khổng lồ. Công việc làm ăn sẽ vô cùng thuận lợi, may mắn.

Khi bạn mơ thấy có một cụ già cầm rùa bước vào nhà, thì lại càng may mắn, vì đó là giấc mơ báo hiệu cho thấy bố mẹ, ông bà trong gia đình sẽ sống trường thọ, gia đình luôn hạnh.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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