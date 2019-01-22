Những điều cần chú ý vào ngày mùng 2 tết năm 2019

Tương tự như vậy, theo phong tục thì người dân cũng kiêng luôn cả việc đổ rác ngày mùng 2 tết để tránh việc mang hết tài lộc của gia đình ra ngoài vứt đi, cả năm nghèo túng không nhận được may mắn, việc làm ăn bị ảnh hưởng.

Trong 3 ngày tết kiêng những gì thì ngày mùng 2 tết cũng nên kiêng như vậy để giữ vận may cho cả năm. Nhiều người thắc mắc rằng sau bữa tiệc ngày đầu năm mới, nhà cửa bề bộn thì mùng 2 tết có quét nhà được không. Theo quan niệm dân gian, người ta thường kiêng quét nhà trong 3 ngày tết đầu năm mới vì cho rằng nếu quét nhà, thần tài sẽ bị đuổi đi mất, mọi của cải tiền bạc sẽ không thể đến với gia đình trong năm mới.

Theo phong tục ngày tết người ta thường kiêng quét nhà trong ngày đầu năm mới

Ngoài ra, mùng 2 tết cũng không nên tắm rửa, gội đầu bởi có nhiều người quan niệm rằng việc tắm gội ngày tết khiến cho thần sắc bị hao mòn đi, gột rửa mọi kiến thức hoặc tài phúc có được trong năm mới. Bởi vậy, họ cũng kiêng luôn việc giặt giũ quần áo trong ngày tết vì lo ngại việc xả nước đi sẽ làm hao tổn phúc lộc của gia đình.

Giờ đẹp xuất hành ngày mùng 2 tết 2019

Theo lịch vạn niên, ngày mùng 2 tết 2019 không phải ngày tốt để xuất hành, bởi vậy nếu cần thiết phải ra ngoài, cần lưu ý chọn giờ nào cho đẹp để khởi hành bình an, thuận lợi. Giờ tốt ngày mùng 2 tết năm 2019 được chọn ở những khung giờ sau: giờ Dần (từ 3:00 đến 4:59), giờ Thìn (từ 7:00 đến 8:59), giờ Tỵ (từ 9:00 đến 10:59), giờ Thân (từ 15:00 đến 16:59), giờ Dậu (từ 17:00 đến 18:59), giờ Hợi (từ 21:00 đến 22:59).

Ngày mùng 2 tết 2019 không phải là ngày tốt để xuất hành

Khi xuất hành vào ngày mùng 2 tết 2019, nên tránh những khung giờ xấu (giờ hắc đạo) như: giờ Tý (từ 23:00 đến 0:59), giờ Sửu (từ 1:00 đến 2:59), giờ Mão (từ 5:00 đến 6:59), giờ Ngọ (từ 11:00 đến 12:59), giờ Mùi (từ 13:00 đến 14:59), giờ Tuất (từ 19:00 đến 20:59).

Bài văn khấn cúng ngày mùng 2 tết

Ngày mùng 2 tết, không thể quên mâm cúng bàn thờ tổ tiên. Sau khi chuẩn bị mâm cơm tươm tất, sửa soạn trang phục chỉnh tề, chủ nhà cần đọc bài văn khấn cúng, lo cơm nước xong cho gia tiên mới khởi hành ra ngoài.

Mâm cơm cúng gia tiên, thần linh ngày mùng 2 tết khi xin thụ lộc không nên bỏ phí, đổ thừa

Con Nam mô A Di Đà Phật! (đọc lặp lại 3 lần, cúi lạy)

Con kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Con lạy Đức Phật trời, lạy Hoàng thiên hậu thổ cùng Chư vị tôn thần

Con lạy các cụ tổ khảo, tổ tỷ, thúc bá huynh đệ, đường thượng tiên linh và các hương linh nội ngoại dòng tộc

Hôm nay là ngày mồng 2 tháng giêng năm Kỷ Hợi 2019, nhằm tiết nguyên đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo đón xuân mới mưa móc thấm nhuần, vạn vật tưng bừng đổi mới.

Tín chủ chúng con là:........................

Nay đang ngụ tại:..............................

Nhân tiết minh niên chúng con sắm sửa hương hoa trầu quả, mâm cơm canh lễ vật đủ đầy dâng lên trước án dâng cúng Thiên địa tôn thần cùng tổ tiên nội ngoại tộc. Thiết nghĩ Tôn thần hào khí sáng lòa, tưởng niệm ân đức tổ tiên như trời cao biển rộng. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, tôn đức cảm thông, chúng con cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành mà thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con toàn thể được hoan hỉ vinh xương, con cháu cát tường, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Mong ơn thần linh cùng gia tiên tiền tổ hộ trì tín chủ chúng con gia lộc gia ân, xá quá trừ tai, bốn mùa tám tiết đều có điềm lành đáp ứng sở cầu như ý.

Giãi tấm lòng thành nay chúng con cúi xin được chứng giám

Cẩn cáo.

Con Nam mô A Di Đà Phật (đọc 3 lần đồng thời cúi lạy)

Sau khi cháy hết nén hương thì gia chủ có thể khấn vái xin thụ lộc cho gia đình. Mâm cơm cúng nên ăn hết và kiêng bỏ thừa, đổ đi. Bởi vậy, gia đình nên chuẩn bị mâm cơm vừa phải, nếu không ăn hết nên gói lại và cất đi, không bỏ phí trong ngày đầu năm mới.