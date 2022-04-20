Những con giáp trót mang MỆNH KHỔ, thiệt thòi đủ đường, vất vả làm lụng nhưng tiền vào tay người khác, TÝ lăn lộn nhiều nghề, MÙI hôn nhân đắng cay

Họ làm việc gì cũng tận tâm tận sức, làm hết khả năng. Dù là trong cuộc sống hay trong công việc, con giáp này cũng đều muốn mình trở nên hoàn hảo, không có bất cứ tỳ vết nào.

Những người phụ nữ sinh vào tuổi Sửu đều có đặc điểm chung là sự ổn định, điềm đạm, từ tốn, đối nhân xử thế chân thành. Đồng thời, tính cách của họ cũng khá bướng bỉnh, thường hay để tâm vào chuyện vụn vặt.

Con giáp nữ này được ví như “nước”, trầm lặng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Nếu xếp hạng các con giáp nữ chịu thương chịu khó, hiền lành nhất mà nàng tuổi Sửu đứng thứ 2 thì chẳng ai dám đứng thứ 1.

Họ sống theo chủ nghĩa cam chịu nhẫn nhịn. Cũng chính vì cái tính này mà họ thường phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả hơn người khác. Các quý cô cầm tinh con Trâu không thích sân si thị phi, cũng chẳng muốn hơn thua với ai, họ chỉ muốn sống tốt sống tròn cuộc đời của mình.

Phụ nữ tuổi Sửu rất hướng về gia đình, đặt chồng con lên hàng đầu, coi người thân là trên hết, hết lòng nghĩ mà lo cho gia đình nhỏ này. Họ dường như sinh ra là để lo lắng cho cuộc sống của người khác, muốn tự tay mình làm mọi việc cho những người thân yêu, vô tình cũng khiến bản thân rất vất vả khi chẳng còn thời gian để lo cho bản thân.

Hơn nữa, người tuổi Sửu đa phần đều có tính sở hữu tương đối mạnh cho dù đó là trong tình yêu hay đối với vật chất. Cả đời họ không ngừng tìm kiếm, thu thập các đồ vật quý hiếm có giá trị.

Họ cũng có ước mơ sở hữu những thứ mà họ luôn khao khát có được. Chính vì thế sự bôn ba không bao giờ ngừng lại đã khiến họ suốt ngày vất vả mưu sinh kiếm tiền dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Thật may vì Trời không phụ lòng người, nhờ sự lương thiện, cũng như chăm chỉ mà phụ nữ tuổi Sửu sẽ có một hậu vận an nhàn, sung sướng, tài sản tiền bạc hưng thịnh.

Đàn ông tuổi Tý

Cũng là con giáp mang mệnh khổ, đàn ông tuổi Tý phải chịu không ít thách thức từ cuộc sống, nhiều lần nếm trải thất bại và cay đắng mới có thể giành được những gì mình muốn.

Trời sinh đàn ông cầm tinh Chuột là người nhanh nhẹn và chịu khó, dễ được người khác ưu ái vì cái tính chăm chỉ và nỗ lực của mình.

Khi còn trẻ, họ phải lăn lộn nhiều nghề, nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền. Từng không ít lần chịu những tủi khổ, bất công, song họ vẫn không bỏ cuộc. Con giáp này rất “máu lửa”, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu.

Ngay từ xuất phát điểm đã không bằng người ta, đàn ông tuổi Tý hiểu rằng muốn đổi đời thì bản thân phải tự nỗ lực bằng chính bản lĩnh của mình chứ không dựa dẫm hay chờ đợi bất cứ ai.

Họ cũng không phải tuýp người oán trách số phận, mà luôn chấp nhận mệnh vận của bản thân, thầm quyết tâm có một ngày sẽ giúp cuộc sống của không chỉ mình mà còn cả những người thân được sung sướng, dư dả hơn. Vậy nên dù hiện tại có đang chịu nhiều vất vả, họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên mỗi ngày.

Đặc biệt, những chàng trai tuổi Tý có quan niệm gia đình vững chắc, mọi việc liên quan tới gia đình đều được ưu tiên hàng đầu. Họ luôn cố gắng vun vén cho gia đình mình, biết cân bằng nội ngoại hai bên.

Con giáp này không tiếc tiền lo cho người thân nhưng chi tiền cho bản thân lại phải cân đo đong đếm, chi li từng tí một. Nhưng dù vậy thì họ cũng không kêu ca lấy nửa lời, cảm thấy mọi thứ mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên càng về sau, cuộc đời của người tuổi Tý dần thay đổi và cải thiện. Người ta thường bảo “khổ trước sướng sau”, hậu vận của người tuổi Tý có phần tươi sắc, hậu vận viên mãn, số hưởng phúc dày cũng là điều họ xứng đáng nhận được.

Phụ nữ tuổi Mùi

Tử vi khoa học chỉ ra rằng, những người phụ nữ tuổi Mùi giai đoạn tiền và trung vận chắc chắn phải trải qua vài lần tinh thần sa sút, làm ăn thất bát thì sau trung vận đến hậu vận mới "phất" lên được.

Trời sinh phụ nữ tuổi này là những người có tính "năng nhặt chặt bị", rất chịu khó làm lụng, vừa giỏi việc xã hội lại đảm việc nhà. Tuy nhiên cuộc đời họ lại chịu nhiều vất vả và gian nan.

Nữ tuổi Mùi vốn sinh ra không được sung sướng như người ta, xuất phát điểm đã thua kém nhiều người, lại chịu nhiều thiếu thốn trong cuộc sống, gia đình không đủ đầy về mọi mặt từ cái ăn đến cái mặc. Bản thân con giáp nữ này luôn phải tự lực cánh sinh, rất ít quý nhân giúp đỡ.

Về vật chất đã không được sung túc thì chớ, chuyện tình cảm, con cái cũng không được như ý muốn. Ngay từ thuở mới yêu cũng đã lận đận, trải qua dăm ba mối tình mới tìm thấy người phù hợp.

Ấy vậy mà, khi bước vào hôn nhân, họ lại chịu khá nhiều cay đắng. Luôn lo nghĩ cho gia đình nhưng bạn đời lại không cảm thông hoặc quá bận rộn nên gánh nặng lên đôi vai phụ nữ tuổi Mùi lại càng lớn.

Điều cô ấy nghĩ đến hàng ngày là gia đình mình có được ăn no, mặc ấm hay không. Dù nói rằng dành nhiều thời gian và sức lực cho gia đình, bận rộn cả ngày chẳng lúc nào được ngơi, vậy mà đôi khi còn bị bạn đời phàn nàn rằng cô ấy quá dông dài và càm ràm.

Bởi nhiều nguyên do cộng dồn mà phụ nữ tuổi Mùi lúc nào cũng tất bật, vất vả lo toan cuộc sống của bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Hãy biết yêu và trân trọng bản thân hơn, bạn sẽ thấy bớt khổ cực, vất vả đi nhiều.

Song cuộc sống dẫu có đối xử hà khắc và bất công với mình đến đâu, phụ nữ tuổi Mùi cũng không dễ gì đầu hàng. Càng trải qua nhiều vất vả, họ càng tự tôi luyện cho bản thân bản lĩnh vững vàng, là người phụ nữ kiên trung đảm đang và mạnh mẽ vô cùng.

Đàn ông tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn được mệnh danh là "ngựa bất kham" trong 12 con giáp. Tính cách của họ rất độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai dù là việc lớn đến việc nhỏ nên bạn đang tự “rước khổ” vào người.

Ở cạnh con giáp này, bạn sẽ thấy họ luôn tràn đầy năng lượng và hoạt bát, ngày nào cũng tràn đầy khí thế, dường như họ sẽ không bao giờ cạn kiệt năng lượng. Tính cách này khiến họ luôn năng nổ, khó ngồi yên một chỗ, cũng thường phải bôn ba vất vả không ít lần.

Cuộc sống lúc bé của họ khá vất vả nhưng nhờ vào sự kiên cường, tự lập mà họ có thể vượt qua mọi sóng gió, có cơ hội đổi đời khi trưởng thành. Thế nhưng, bản thân con giáp này cũng khá nóng nảy, “cả thèm chóng chán” và đi theo một luồng gió mới mẻ khiến họ dễ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình.

Trong công việc, họ là người cần cù, siêng năng. Trong cuộc sống anh là người quan tâm đến gia đình, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để gia đình có cuộc sống tốt nhất, chăm sóc các con thật tốt. Trông họ thường thô kệch, dạn dĩ và có phần nóng nảy nhưng thực chất là người rất cẩn thận và luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho gia đình.

Bạn có thể nhìn chung quanh mình, những người tuổi Ngọ luôn rất xông xáo, sẵn sàng làm đủ mọi việc miễn là có thể giúp bản thân đổi đời. Tất cả thành quả họ đạt được đều không phải nhờ sự may mắn, hay gì mà đó là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng, đều là "máu - mồ hôi - nước mắt" của họ.

Dù đôi khi họ cũng bị nhận xét là bản tính nóng nảy và vội vàng, tính cách rất bảo thủ. Đổi lại tinh thần luôn hướng về phía trước, luôn đặt mục tiêu cho bản thân. Thường người tuổi Ngọ sinh ra không có gì nổi bật, số mệnh giàu nghèo phụ thuộc vào ý chí của bản thân. Phần lớn con đường sự nghiệp của người tuổi này không mấy tốt đẹp, thành công thì ít, thất bại thì nhiều.

Song khi đã nếm trải đủ phong ba cuộc đời, họ sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân và điều chỉnh cuộc đời mình mỗi ngày một tốt hơn.

Phụ nữ tuổi Tuất

Những cô nàng tuổi Tuất đa phần đều rất năng động và thông minh. Vốn dĩ họ là người tài giỏi nhưng không gặp nhiều may mắn, vì thế cuộc đời của học chịu nhiều cay đắng và khổ cực.

Nội tâm của người tuổi Tuất rất mạnh mẽ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn luôn bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách khéo léo và khôn ngoan. Tài năng của họ là tự thân tích lũy, chứ không hề gặp được nhiều may mắn, song lại không gặp thời nên không có cơ hội bộc lộ, cuộc đời trải qua không ít cơn thăng trầm, sóng gió.

Nhưng đôi khi cũng chính vì sự giỏi giang đó mà họ lấn át đấng mày râu, chuyện tình duyên dễ lận đận hoặc lỡ dở. Hoặc nếu có thành gia lập thất thì cũng một mình cáng đáng việc lớn nhỏ trong gia đình. Tủi hờn nhiều lắm, đôi khi phải nuốt nước mắt vào trong mà đối phương đâu có tỏ tường.

Thời trẻ, họ phải làm nhiều nghề để kiếm sống, không có số dựa vào người thân mà phải tự lực cánh sinh nên sự nghiệp gian nan khó thành đạt, phải nỗ lực không ngừng nghỉ thì mới gặt hái được thành tựu.

Bên cạnh đó, họ cũng quá nhiệt tình, đôi lúc cũng chính vì tính cách này mà bạn quên mất sự phòng bị, dễ bị những kẻ tiểu nhân đâm sau lưng mình.

Ngoài ra, cũng bởi tính cách sống nội tâm, ít khi để lộ tâm tư của mình ra ngoài, chỉ giữ lại phiền muộn trong lòng, nên chữ khổ mà con giáp nữ này nhận được chính là “khổ tâm”.

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ tuổi Tuất luôn một lòng một dạ lo cho người bạn đời của mình, cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, lúc nào cũng sợ đối phương muộn phiền mà chỉ giữ tâm sự khư khư trong lòng. Tuy nhiên, tình yêu chính là sự chia sẻ, thấu hiểu và bao dung, Tuất nên sớm sửa đổi tính cách này của mình thì hơn.

Tuy nhiên, trời xanh không phụ lòng người luôn nỗ lực. Càng về hậu vận, cuộc sống của tuổi Tuất càng suôn sẻ, hanh thông. Chuyện gia đình bớt vất vả. Con giáp này sẽ bắt đầu được hưởng cuộc sống an nhàn, thư thái.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm ngiệm.