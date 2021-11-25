Những con giáp nữ MƯỜI PHÂN VẸN MƯỜI, ai may mắn lắm mới rước được về làm vợ

Công - dung - ngôn - hạnh đều có đủ, 3 con giáp này khi làm vợ ai thì người đó chắc chắn sẽ an nhàn cả đời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi xét về tính cách dễ chịu, hòa đồng, gần gũi nên hầu như ai gặp cũng yêu mến. Bản thân họ cũng là người gặp may mắn, trong cuộc sống luôn thuận buồm, xuôi gió, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp.

Khi lấy chồng, phụ nữ tuổi Hợi lan tỏa cái may của mình cho người bạn đời, giúp họ vượt qua những khó khăn, trắc trở một cách dễ dàng. Là vợ chồng nên yếu tố “quý nhân phù trợ” của phụ nữ tuổi Hợi đã giúp chồng được hưởng lây.

Khi lấy chồng, phụ nữ tuổi Hợi lan tỏa cái may của mình cho người bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thường thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, bởi thế lấy được người vợ tuổi này đàn ông vốn dĩ đã gặp may. Nhưng quan trọng hơn, phụ nữ tuổi Mão có được sự “vượng phu” rất lớn. Cuộc sống của họ luôn gặp những điều thuận lợi, may mắn nên khi lấy chồng, yếu tố này cũng hộ trợ cho chồng.

Phụ nữ tuổi Mão không chỉ giúp được chồng có cuộc sống nhàn hạ, yên bình và thuận lợi mà còn giúp mọi mối quan hệ của chồng với mọi người được êm ấm.

Phụ nữ tuổi Mão thường thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp nữ Ngọ thường lành tính nhưng cũng khá sôi nổi. Một cô vợ tuổi Ngọ thực sự là “quý nhân phù trợ” cho chồng trong con đường phát triển sự nghiệp. Người chồng sẽ ngạc nhiên khi thấy công danh của mình cứ ngày một thăng tiến, không có gì ngăn cản.

Không chỉ hỗ trợ chồng trong con đường tạo dựng cơ đồ, người vợ tuổi Ngọ cũng luôn tạo ra một sự hài hòa trong tình cảm vợ chồng, đôi bên hòa hợp gắn bó. Lấy được người vợ tuổi Ngọ, người chồng thấy bình yên khi ở nhà và được trợ giúp đắc lực về công danh.

*Bài viết chỉ mang tính chát tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-giap-nu-muoi-phan-ven-muoi-ai-may-man-lam-moi-ruoc-duoc-ve-lam-vo-438394.html