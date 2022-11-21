Những con giáp nào xởi lởi được trời thương, được ban lộc trúng số mua nhà tậu xe, phất lên như vũ bão cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 07:05

Trong cuối năm 2022, cuộc sống những tuổi này đón nhận nhiều thay đổi tích cực, vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất khí khái, có sở thích đa dạng, được quý nhân phù trợ. Cuối năm nay, sự nghiệp của con giáp này có thể bước sang một giai đoạn mới.

Họ kết thúc 1 quá trình phát triển và bước sang giai đoạn mới với những khởi đầu tốt đẹp, may mắn luôn quấn chân họ.

Những con giáp nào xởi lởi được trời thương, được ban lộc trúng số mua nhà tậu xe, phất lên như vũ bão cuối năm 2022? - Ảnh 1
Đây là 4 con giáp có kết thúc viên mãn trong năm 2022, mọi thăng trầm đều đi qua và họ ngồi hưởng trái ngọt. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần có mối quan hệ rộng rãi, có nhiều bạn bè, đối tác tốt. Vì thế, họ càng tin tưởng rằng mình sẽ đạt được thành tựu mí về mọi mặt.

Trong tương lai, những người này có thể trở thành những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực mà họ phụ trách, hoàn thành được mục tiêu của mình một cách thuận lợi.

Con giáp tuổi Dần ngày càng kiếm được nhiều tiền, gia đình thêm thuận hòa, vui vẻ. Người độc thân có thể gặp được tình yêu đích thực.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Trong hai năm tới, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Tuổi Thân

Tử vi trong những tháng cuối năm 2022 này, vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Những con giáp nào xởi lởi được trời thương, được ban lộc trúng số mua nhà tậu xe, phất lên như vũ bão cuối năm 2022? - Ảnh 2
Tử vi cuối năm có những tuổi này được ăn lộc bề trên cuộc sống hanh thông viên mãn ít ai bì kịp. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, càng thời gian giáp tết Quý Mão thì tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Sửu cũng rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

Trong cuối năm 2022, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Thời điểm cuối năm này, tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần nắm bắt và tận dụng được những cơ hội thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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