Những con giáp nào càng kết hôn muộn càng có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp?

Những người tuổi Dậu đều được trời phú cho ngoại hình ưa nhìn, nét nữ tính độc đáo vô cùng thu hút. Không chỉ vậy, họ còn giỏi giang, có trách nhiệm, công việc, sự nghiệp hanh thông.

Khi chưa gặp được người ưng ý, nữ tuổi Dậu dốc toàn lực cho sự nghiệp của bản thân. Họ cống hiến hết mình, không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu, gặt hái thành tựu đáng nể. Chính vì vậy, càng độc thân lâu, học càng dễ thành công.

Tuy vậy, đường tình duyên của họ lại không được suôn sẻ và may mắn. Bởi lẽ những người phụ nữ này đặt quá nhiều yêu cầu khắt khe trong chuyện hôn nhân, đặc biệt kén chọn đối tượng kết hôn.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ kể cả nam lẫn nữ, nếu bạn kết hôn muôn thì cuộc sống lại càng giàu có ngút trời, tài khoản trong ngân hàng không ai sánh bằng. Khi trẻ còn có thể mua nhà, sắm xe, hưởng cuộc sống giàu sang vô đối. Trong công việc được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng hanh thông.

Phương diện tiền tài tăng lên mức vượt bậc khiến ai nhìn vào cũng hờn đỏ mắt. Bạn là người xem trọng công việc hơn là chuyện yêu đương. Trong thời gian tới, người tuổi Thân thường ít nghĩ đến việc gắn bó cuộc đời mình với bất cứ ai.



Thời trẻ bạn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, theo đuổi ước mơ cũng như những mục tiêu mà bản thân đặt ra. Cũng vì vậy mà phương diện tình cảm tuổi Mão ít khi được thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chân thành, lương thiện và luôn trung thực trong mọi việc. Họ cũng có dũng khí, năng lực mạnh mẽ hơn người, không dễ dàng bỏ cuộc, thậm chí đôi khi bị người ngoài đánh giá là cứng đầu và cố chấp. Họ luôn theo đuổi một hướng đi mới và đạt được thành công khác biệt với tất cả.

Tài giỏi là vậy nhưng đường tình duyên của con giáp nữ lại không được thuận lợi. Có lẽ nguyên do lớn nhất là tính kiệm lời, không khéo ăn nói của mình. Tuy vậy, điều đó không hề khiến bản mệnh chán nản mà họ dành phần lớn năng lượng của mình cho công việc.

Nữ tuổi Sửu cũng rất lí trí và nguyên tắc, họ hiếm khi từ bỏ sự nghiệp của mình vì một mối quan hệ, ngay cả với những người mà họ dành tình cảm đặc biệt. Khi chưa gặp được người đàn ông ưng ý, họ vẫn cứ hăng say làm việc, hoàn thiện bản thân và từng bước xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo