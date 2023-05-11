Những con giáp nam này muốn giàu phải nghe lời vợ, đưa vợ giữ tiền một lời mười, còn nếu ngoại tình sẽ trắng tay ngay lập tức

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 13:39

Những con giáp nam này muốn giàu phải ‘chiều chuộng’ vợ hết mực, phải đưa cho vợ cầm hết tài sản trong nhà.

Đàn ông tuổi Mão

Hầu hết đàn ông tuổi Mão thường lấy được những người phụ nữ tài giỏi, bản lĩnh. Không chỉ giỏi chăm con, khéo chiều chồng mà các nàng còn biết cách quan tâm, chăm sóc những người xung quanh. Những lời cô ấy nói ra điều đúng và có thể lường trước hết những rủi ro mà nam tuổi Mão gặp phải. Vì vậy, tốt nhất là chàng Mão nên nghe lời vợ, đảm bảo cuộc sống vợ chồng sẽ vô cùng an nhàn, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Những con giáp nam này muốn giàu phải nghe lời vợ, đưa vợ giữ tiền một lời mười, còn nếu ngoại tình sẽ trắng tay ngay lập tức - Ảnh 1
Những con giáp nam này muốn giàu phải nghe lời vợ. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của nam tuổi Mão vì vậy cũng sẽ vô cùng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Chồng biết trân trọng vợ, vợ lại yêu thương và hiểu tâm lý của chồng nên tình cảm của cả hai luôn nồng nàn, gắn bó. Lời khuyên cho đàn ông tuổi Mão là nên yêu thương, nghe lời vợ hết mực, khi đó sự nghiệp của bạn sẽ phất lên như diều gặp gió. 

Đàn ông tuổi Dần

Đàn ông tuổi Dần vừa nghe đến ai cũng nghĩ họ “hổ báo” và vô cùng lạnh lùng. Quả thật không sai, dù lúc nào cũng cằn nhằn hoặc dễ nóng nảy lớn tiếng nhưng nói về việc bảo vệ vợ con thì tuổi Dần nhận hạng 2, không ai dám nhận hạng 1. Một khi đã kết hôn, tuổi Dần dành hết tình yêu thương cho gia đình nhỏ, không chỉ là ngày một ngày hai mà sẽ tăng theo từng ngày.

Đàn ông tuổi Dần có phúc phần cưới được cô vợ biết lo nghĩ, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nửa kia của bạn là người tốt, luôn hết lòng vì chồng con. Khi bạn khó khăn, cô ấy luôn ở bên cạnh chăm lo, vun vén hạnh phúc gia đình.

Bên cạnh đó, cô ấy còn có nhiều cách để giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt. Có thể nói vợ của bạn là người phụ nữ văn võ song toàn. Nếu nghe lời vợ, bạn sẽ có cuộc sống không cần lo nghĩ, an nhàn, tiền tài cứ đổ về ầm ầm khiến nhiều người ganh tỵ.

 

Đàn ông tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu luôn nghĩ rằng dù vất vả đến đâu cũng nhất định không được để vợ con phải khổ, dù nghèo đến đâu cũng phải cho vợ con được đủ đầy. Đó cũng là động lực lớn để con giáp này nỗ lực tiến về phía trước.

Những con giáp nam này muốn giàu phải nghe lời vợ, đưa vợ giữ tiền một lời mười, còn nếu ngoại tình sẽ trắng tay ngay lập tức - Ảnh 2
Top 4 con giáp nam càng nghe lời vợ thì càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống gia đình, đàn ông tuổi Sửu cũng rất có ý thức chia sẻ việc nhà với vợ. Người tuổi này không biết cư xử khéo léo, nói lời rót mật nhưng bạn có thể thấy tình yêu của họ thông qua những gì họ thể hiện. Họ biết và trân trọng những hy sinh của vợ, luôn tin tưởng và nghe lời vợ. Đừng bao giờ nghĩ rằng đó là phải đàn ông tuổi Sửu nhu nhược. Điều họ sợ chính là làm vợ buồn, làm người phụ nữ mình yêu phải rơi nước mắt. 

Đàn ông tuổi Dậu

Các cụ có câu: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Vì vậy, chỉ cần vợ chồng chung sức chung lòng, đồng cam cộng khổ, biết suy nghĩ cho nhau thì đàn ông tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tạo dựng được cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Đàn ông tuổi Dậu vốn có tính cách hiền lành, điềm đạm. Vợ của họ là người phụ nữ mẫu mực, quyết đoán, có gan làm giàu. Đây chính là lý do tại sao tuổi Dậu nghe lời vợ thì sự nghiệp sẽ vượng phát, gia đình ít trải qua sóng gió. Người vợ sẽ là cánh tay phải, là người quân sư đưa ra những lời khuyên, góp ý hữu ích giúp tuổi Dậu phát triển sự nghiệp vững chắc hơn.

Sau khi kết hôn, tuổi Dậu là một trong những con giáp có số phất lên như diều gặp gió.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp uống no lộc trời, tháng 5 phất lên, tháng 6 giàu sang nứt vách, tháng 7 thành đại gia nổi tiếng nhất vùng

3 con giáp uống no lộc trời, tháng 5 phất lên, tháng 6 giàu sang nứt vách, tháng 7 thành đại gia nổi tiếng nhất vùng

Trong 3 tháng tới đây, 3 con giáp này mở cửa hốt hết lộc về nhà, thu nhập tăng gấp dôi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ