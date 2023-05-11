Hầu hết đàn ông tuổi Mão thường lấy được những người phụ nữ tài giỏi, bản lĩnh. Không chỉ giỏi chăm con, khéo chiều chồng mà các nàng còn biết cách quan tâm, chăm sóc những người xung quanh. Những lời cô ấy nói ra điều đúng và có thể lường trước hết những rủi ro mà nam tuổi Mão gặp phải. Vì vậy, tốt nhất là chàng Mão nên nghe lời vợ, đảm bảo cuộc sống vợ chồng sẽ vô cùng an nhàn, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Cuộc sống hôn nhân của nam tuổi Mão vì vậy cũng sẽ vô cùng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Chồng biết trân trọng vợ, vợ lại yêu thương và hiểu tâm lý của chồng nên tình cảm của cả hai luôn nồng nàn, gắn bó. Lời khuyên cho đàn ông tuổi Mão là nên yêu thương, nghe lời vợ hết mực, khi đó sự nghiệp của bạn sẽ phất lên như diều gặp gió.

Đàn ông tuổi Dần vừa nghe đến ai cũng nghĩ họ “hổ báo” và vô cùng lạnh lùng. Quả thật không sai, dù lúc nào cũng cằn nhằn hoặc dễ nóng nảy lớn tiếng nhưng nói về việc bảo vệ vợ con thì tuổi Dần nhận hạng 2, không ai dám nhận hạng 1. Một khi đã kết hôn, tuổi Dần dành hết tình yêu thương cho gia đình nhỏ, không chỉ là ngày một ngày hai mà sẽ tăng theo từng ngày.

Đàn ông tuổi Dần có phúc phần cưới được cô vợ biết lo nghĩ, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nửa kia của bạn là người tốt, luôn hết lòng vì chồng con. Khi bạn khó khăn, cô ấy luôn ở bên cạnh chăm lo, vun vén hạnh phúc gia đình.

Bên cạnh đó, cô ấy còn có nhiều cách để giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt. Có thể nói vợ của bạn là người phụ nữ văn võ song toàn. Nếu nghe lời vợ, bạn sẽ có cuộc sống không cần lo nghĩ, an nhàn, tiền tài cứ đổ về ầm ầm khiến nhiều người ganh tỵ.

Đàn ông tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu luôn nghĩ rằng dù vất vả đến đâu cũng nhất định không được để vợ con phải khổ, dù nghèo đến đâu cũng phải cho vợ con được đủ đầy. Đó cũng là động lực lớn để con giáp này nỗ lực tiến về phía trước.

Top 4 con giáp nam càng nghe lời vợ thì càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống gia đình, đàn ông tuổi Sửu cũng rất có ý thức chia sẻ việc nhà với vợ. Người tuổi này không biết cư xử khéo léo, nói lời rót mật nhưng bạn có thể thấy tình yêu của họ thông qua những gì họ thể hiện. Họ biết và trân trọng những hy sinh của vợ, luôn tin tưởng và nghe lời vợ. Đừng bao giờ nghĩ rằng đó là phải đàn ông tuổi Sửu nhu nhược. Điều họ sợ chính là làm vợ buồn, làm người phụ nữ mình yêu phải rơi nước mắt.

Đàn ông tuổi Dậu

Các cụ có câu: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Vì vậy, chỉ cần vợ chồng chung sức chung lòng, đồng cam cộng khổ, biết suy nghĩ cho nhau thì đàn ông tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tạo dựng được cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Đàn ông tuổi Dậu vốn có tính cách hiền lành, điềm đạm. Vợ của họ là người phụ nữ mẫu mực, quyết đoán, có gan làm giàu. Đây chính là lý do tại sao tuổi Dậu nghe lời vợ thì sự nghiệp sẽ vượng phát, gia đình ít trải qua sóng gió. Người vợ sẽ là cánh tay phải, là người quân sư đưa ra những lời khuyên, góp ý hữu ích giúp tuổi Dậu phát triển sự nghiệp vững chắc hơn.

Sau khi kết hôn, tuổi Dậu là một trong những con giáp có số phất lên như diều gặp gió.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!