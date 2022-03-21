Những con giáp KHÔNG NÊN nhảy việc vào thời gian tới kẻo vận xui đeo bám, mọi sự khó thành

Thời gian tới vận khí không ngừng thay đổi theo chiều hướng xấu đi nếu tuổi Dần nhảy việc . Ảnh minh họa.

Mặc dù có chí tiến thủ nhưng với tính cách ngoan cố, tuổi Dần năm nay gặp nhiều bất lợi trong các mối quan hệ, hay phát sinh những chuyện không vui với đồng nghiệp. Tốt nhất Dần nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh làm mất lòng người khác. Con giáp này cũng nên chuyên tâm vào công việc, tránh tham gia vào các hội nhóm rồi nảy sinh vấn đề không đáng có.

2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần nên họ chính là con giáp không nên nhảy việc trong năm nay. Bởi trong năm tuổi những chú Hổ sẽ phải đối diện với nhiều biến động trong sự nghiệp. Thời gian tới vận khí không ngừng thay đổi theo chiều hướng xấu đi.

Một điểm may mắn cho tuổi Dần là tuy năm tuổi nhưng cung mệnh lại xuất hiện một số cát tinh. Cát tinh "Tuế Giá" sẽ mang lại cơ hội tăng chức, tăng lương nên về cơ bản năm này, người tuổi Dần không cần phải thay đổi công việc. Nếu vẫn có suy nghĩ chuyển việc, người tuổi Dần nên hoãn đến nửa cuối năm.

Tuổi Tý

2022 là năm đầu trong hạn Tam Tai của Tý, họ không nên nhảy việc quá nhiều, dễ rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài, túng quẫn về tiền bạc. Ảnh minh họa.

Do 2022 là năm đầu trong hạn Tam Tai của Tý, không có sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của người tuổi Tý sẽ không mấy cải thiện trong năm Nhâm Dần. Muốn tích lũy được ít nhiều, họ phải tự lực cánh sinh, dựa vào sự cần cù của bản thân, làm nhiều thì sẽ có nhiều.

Dù vậy, người tuổi Tý vẫn được hưởng vượng khí, giúp cho công việc phần nào tiến triển hơn. Muốn giữ tài lộc, họ không nên nhảy việc quá nhiều, dễ rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài, túng quẫn về tiền bạc.

Với những người đang có nền tảng kinh tế không tốt, thay vì chuyển việc, người tuổi Tý nên hướng đến tăng thu giảm chi, chẳng hạn như làm thêm bán thời gian hoặc buôn bán nhỏ lẻ để đảm bảo cuộc sống ổn định. Khi xử lý giấy tờ hay hợp đồng, cần phải kiểm tra kỹ các điều khoản, cũng như nhờ người có chuyên môn tư vấn nhằm đề phòng rủi ro kiện tụng.

Tuổi Mão

Năm 2022 sự nghiệp tuổi Mão tương đối ổn định, không nên nghĩ đến chuyển việc kẻo không tìm được công việc tốt hơn. Ảnh minh họa.

Năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển tổng thể tương đối ổn định. Mặc dù không có quý nhân tương trợ, nhưng con giáp này vẫn có thể tự mình giải quyết được không ít khó khăn.

Con giáp này không chỉ có được vị trí nhất định trong công việc, mà còn có thể nhận được sự đánh giá cao và tôn trọng từ mọi người xung quanh.

Nhưng trong năm 2022, người tuổi Mão cần đề phòng hạn tiểu nhân. Với những việc quan trọng, không nên dễ dàng nhờ vả người khác, chỉ có như vậy mới có thể tránh được tai họa. Ngoài ra, khi biến động về nhân sự, con giáp này không nên nghĩ đến chuyển việc bởi chưa chắc sẽ tìm được công việc mới tốt hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo