Những con giáp dễ mắc phải thị phi, vận đen bám chặt, tiểu nhân dòm ngó tài sản trong 7 ngày cuối tháng 4

Cuối tháng 4, con đường sự nghiệp của tuổi Dần không được như mong đợi. Người tuổi này đang kiếm cộng sự để bắt tay vào kế hoạch đề ra trước đó, song thật khó tìm được người có chung lý tưởng. Nếu hạ thấp tiêu chuẩn lại thì bản mệnh có thể dễ dàng tìm hơn.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Các cặp vợ chồng đều có sự thoải mái trong tư tưởng cũng như đồng điều trong lý tưởng sống nên không khó để dung hòa tình yêu này.

Cuối tháng 4, người tuổi Sửu có nguy cơ mất tiền khá cao trong ngày Kiếp Tài hung tinh xuất hiện. Có kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó tài sản của con giáp này và bày mưu hãm hại. Có những cơ hội tưởng như ngon ăn trong mắt bạn nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà bạn không lường được.

Người tuổi Sửu có nguy cơ mất tiền khá cao trong ngày Kiếp Tài.Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư thì cũng cần phải xem xét kĩ càng trước khi đổ tiền vào đó, đừng manh động, vội vàng mà mắc bẫy kẻ xấu. Càng là những cơ hội có vẻ dễ dàng đạt được lại càng phải đề phòng.

Trong một ngày bị vận xui bủa vây, chuyện tình cảm của Sửu cũng khó suôn sẻ một bề. Bạn có thể xảy ra tranh cãi gay gắt với một nửa của mình. Tâm trạng của bạn không ổn định, cộng thêm tác động ngoại cảnh nên chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện ầm ĩ, phức tạp nên bất chấp hậu quả.

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, tuổi chuột được chọn là con vật tiên phong. Những người này thường có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Họ được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát. Theo tử vi cuối tháng 4, tuổi Tý lại không gặp nhiều may mắn khi mọi chuyện không được như ý do bị tiểu nhân quấy phá.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể sẽ bị mất tiền hay tổn thương tình cảm. Bản mệnh nên cẩn trọng với những người có ý muốn vay mượn tiền bạc của mình, tránh cảnh mất tiền của. Đường tình duyên của những chú Chuột cũng trắc trở khi bị kẻ thứ 3 chen chân vào phá hoại mối quan hệ.

Mâu thuẫn giữa hai người là khó tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên chớ vì vậy mà để sơ hở, nảy sinh cơ hội cho kẻ thứ 3 xuất hiện. Tháng này bản mệnh dễ mắc vào những mối quan hệ xã giao phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý. Tuổi Tý hãy nhớ, tâm trí tỉnh táo ta mới có thể đưa ra những quyết định, lựa chọn đúng đắn nhất.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.