Những con giáp có TIN VUI trong năm 2022, nhận PHÚC LỘC trời cho, tiền ĐẾM HOÀI không hết

Năm 2022 sẽ là năm đầy hứa hẹn của những người tuổi Dậu, họ sẽ có được nhiều niềm vui và may mắn, gặp chuyện dữ hóa lành, được quý nhân phù trợ, sẽ được đền đáp xứng đáng lại những khó khăn vất vả của năm trước.

Về sự nghiệp, người tuổi Dậu phát triển thuận lợi. Đặc biệt, họ lại là những người vô cùng cẩn thận trong công việc, có năng lực thực sự cộng thêm khả năng phản ứng nhanh nhạy, thông minh quyết đoán nếu nắm bắt được thời cơ sẽ được thăng chức rất nhanh cuộc sống vì thế mà rất "xuôi chèo mát mái". Không những thế, đây sẽ là năm có nhiều tin vui sẽ đến với những người tuổi Dậu: gia đình bình an, sức khỏe tốt, nhiều khả năng sẽ đón chào thêm thành viên mới và niềm vui ngập tràn.

Người tuổi Mùi nửa đầu năm nay gặp nhiều chuyện vui, may mắn, tài lộc dồi dào, chỉ số may mắn đặc biệt cao. Gia đình của Mùi hưởng lộc chủ yếu từ con giáp này.

Nửa đầu năm vận may tiếp tục lên cao, mở ra chương mới trong sự nghiệp, tài lộc thăng tiến, làm việc gì cũng hanh thông, có thể đạt được cả phú quý và may mắn cùng một lúc, các bạn học sinh có thành tích tốt, dễ có tin vui thi cử.

Mọi việc như cá gặp nước, thuận theo ý mình, cuộc sống viên mãn, phú quý vô cùng. Trong năm 2022 nếu bạn trẻ tuổi Mùi chịu khó làm ăn thì tích góp được một khoản không hề nhỏ, có thể để tiền đó đưa người thân đi du lịch.

Bạn là con người bình thường sống nghiêm túc mỗi ngày, sống trọn vẹn và tươi đẹp, âm thầm mong chờ những điều bất ngờ và cuối cùng may mắn cũng chịu đến. Năm ngoái thất bát thì nửa đầu năm nay vớt vát lại được phần nào.

Tuổi Tuất

Trong năm 2022, con giáp Tuất và sao Thái Tuế tạo nên "củng hợp Mộc cục". Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Cơ hội thăng tiến sẽ đến với người tuổi Tuất

Nhưng không phải ai tuổi Tuất cũng được may mắn như vậy. Người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Năm 2022 giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.