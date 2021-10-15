Những cặp cung hoàng đạo cả đời không nên chơi với nhau để tránh mất hòa khí

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 05:04

Do tính cách khác biệt nên các cung hoàng đạo này được khuyên là không nên làm bạn với nhau, bởi họ dễ làm tổn thương đối phương. Đôi khi những cuộc cãi vả sẽ làm mất hòa khí đôi bên nên những cung này thường ít va chạm nhau.

Bạch Dương và Cự Giải

Bạch Dương và Cự Giải gắn bó với nhau qua những cuộc nói chuyện chân thành nhưng họ sẽ không thể chịu đựng được tính cách của nhau khi mọi thứ bắt đầu đi xuống.

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Bạch Dương khá bốc đồng và sẵn sàng đối đầu gay gắt nếu cần thiết. Cự Giải lại tránh né việc đó và cực kỳ quan tâm đến cảm xúc cá nhân. Họ có thể cảm thấy bị tổn thương bởi hành vi kiểm soát của Bạch Dương.

Kim Ngưu và Ma kết

Hai cung hoàng đạo này này rất khó để kết hợp linh hoạt với nhau. Thật khó để giải quyết các mâu thuẫn của họ vì cả hai đều quá giống nhau.

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Cả hai đều cứng đầu và có sự cố chấp mạnh mẽ với các quy tắc của riêng mình. Họ sẽ không xuống nước để xin lỗi và thường muốn tình bạn này của họ kết thúc hơn là phải thỏa hiệp.

Song Tử và Kim Ngưu

Song Tử khá bốc đồng và linh hoạt, trong khi Kim Ngưu lại chỉ thích duy trì sự thoải mái trong khu vực của riêng họ.

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Song Tử có thể hơi hống hách khi làm mọi việc, còn Kim Ngưu hầu như không thể chịu được hành vi nông nổi của họ. Kim Ngưu có xu hướng là người tỏ thái độ trước và sau đó Song Tử chắc chắn sẽ chiến đấu lại.

Cự Giải và Thiên Bình

Những người thuộc cung Thiên Bình ưu tiên sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và vì vậy, họ có thể hơi thiếu nhạy cảm, so với những người thuộc cung Cự giải.

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Cự Giải đôi khi có thể trở nên quá xúc động và nó có thể khiến Thiên Bình khó chịu đến mức cãi nhau là lựa chọn duy nhất có thể làm.

Những cung hoàng đạo có tính khí thất thường này sẽ không bao giờ có thể thoải mái ngồi với nhau mà không tranh cãi.

Sư Tử và Sư Tử

Sư Tử luôn là người toả sáng chói mắt dưới ánh đèn sân khấu nhưng nếu hai người có cùng cung hoàng đạo này đụng độ, tình hình có thể trở nên khá xấu xí.  

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Sẽ có một cuộc tranh giành quyền lực giữa hai bên, vì những Sư Tử được biết đến là người có tính cạnh tranh cao. Họ ghét khi ánh đèn sân khấu của họ bị cướp mất khỏi bản thân họ. Thật khó để duy trì một mối quan hệ thân tình khi cả hai người lại khá hung hăng.

Xử Nữ và Bạch Dương

Xử Nữ được biết đến là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, những người ghét ở bên một người không có cảm giác “có khả năng kiểm soát cuộc sống của bản thân”.

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Bạch Dương bốc đồng, nóng nảy và thích thử những điều mới mẻ trong cuộc sống, những điều khiến Xử Nữ dễ trở nên bực bội. Xử Nữ thích để mọi thứ ở đúng vị trí và vì vậy, họ có thể sẽ không tha thứ cho Bạch Dương, trừ khi Bạch Dương thực hiện một động thái to lớn để thể hiện hành vi hối lỗi của họ.

Thiên Bình và Bọ Cạp

Thiên Bình có thể bị coi là một người hơi trịch thượng và quá cố chấp với sự cân bằng để có thể có một cuộc sống thoải mái. Họ sẽ không thích tính cách của Bọ Cạp vì Bọ Cạp có thể gây ám ảnh và là sự bí ẩn đối với Thiên Bình.

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Cả hai đều không ngại làm bạn với nhau, nhưng Thiên Bình rất dễ dàng có khả năng mang thêm một người bạn khác vào tình bạn của họ.

Bọ Cạp sẽ cảm thấy mình giống như người thứ ba chen ở giữa vậy, và cuối cùng họ sẽ oán hận Thiên Bình suốt đời.

Bọ Cạp và Song Tử

Bọ Cạp rất trưởng thành về mặt cảm xúc, điều này trái ngược với tính cách của Song Tử. Bọ Cạp có thể khó chịu với cách cư xử không cẩn thận của Song Tử, đây có thể là một vấn đề lớn đối với họ.

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Bọ Cạp cảm thấy luôn có thời điểm thích hợp để cười hoặc nghiêm túc, đáng tiếc là Song Tử dường như không thể phân biệt được những thời điểm này giống như họ.

Nhân Mã và Xử nữ

Xử Nữ yêu thích các quy tắc và Nhân mã thì lại thích phá vỡ chúng. Nhân Mã cảm thấy mình bị Xử Nữ đánh giá và chỉ trích vì cách sống không lo lắng và không căng thẳng của mình.

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Những người thuộc cung Nhân Mã sẽ cảm thấy bị giới hạn trong một chiếc hộp, nếu họ buộc phải ở bên một Xử Nữ. Và khi Nhân Mã cảm thấy như vậy là quá đủ rồi thì họ sẽ rời bỏ tình bạn này ngay khi họ có thể.

Ma Kết và Nhân Mã

Ma Kết có thể bộc phát cơn thịnh nộ của họ đối với Nhân Mã theo một cách rất khó chấp nhận, do đó Ma Kết có thể cảm thấy vô cùng áp lực khi ở bên Nhân Mã.

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Nhân Mã lại rất thiếu nhạy cảm trong những tình huống đó. Cả hai có xu hướng bất đồng với nhau về nhiều thứ và cũng có thể làm tổn thương nhau đến mức quá đáng.

Bảo Bình và Sư Tử

Bảo Bình ghét phải đối mặt với drama, đặc biệt là khi người đối diện là một chú Sư Tử. Sư Tử có thể trở nên cực kỳ xúc động, ám ảnh với sự chú ý và những thứ hào nhoáng.

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Bảo Bình lại chỉ quan tâm đến những người xung quanh và thích mải mê với thế giới tưởng tượng và sáng tạo của riêng mình.

Song Ngư và Bảo Bình

Song Ngư rất dễ để ý đến Bảo Bình một cách thái quá. Họ trở nên quá bám dính khiến Bảo Bình cực kỳ chán ghét.

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Bảo Bình muốn Song Ngư cứng rắn hơn và nhìn thế giới thực tế hơn một chút, nhưng điều này lại làm Song Ngư cảm thấy tình cảm của mình bị tổn thương. Một khi có những tổn thương không thể sửa chữa, mối quan hệ của họ sẽ không thể hàn gắn được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ảnh minh họa: Internet

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