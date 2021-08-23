Những cặp con giáp là nước với lửa, tương khắc vô cùng, chớ dại mà 'xáp' lại gần nhau

Tâm linh - Tử vi 23/08/2021 23:15

Vì khắc nhau từ tận trong tính cách, những cặp con giáp sau đây không nên ở gần nhau từ công việc cũng như tình cảm.

Tý và Ngọ

Hai con giáp này thuộc mối quan hệ tương xung, tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng có điểm chung là dễ nóng giận, cố chấp. Chỉ nói chuyện được đôi ba câu rồi họ sẽ “choảng nhau đôm đốp”. Do đó, tốt nhất hai con giáp này nên giữ khoảng cách nhất định, tránh xung đột xảy ra.

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Hai con giáp này thuộc mối quan hệ tương xung, tính cách hoàn toàn trái ngược - Ảnh minh họa: Internet

Sửu và Mùi

Bạn thấy đấy, hai con vật Trâu và Dê đều thuộc loài ăn cỏ, khi bên cạnh nhau ắt xảy ra sự cạnh tranh, không thể hòa hợp, thậm chí không ai chịu nhường nhịn, liên tục xảy ra mâu thuẫn. Nếu hai con giáp này hợp tác làm ăn sẽ khó tránh nguy cơ hao tán tiền của.

Mão và Dậu

Đây là cặp đôi con giáp có thể nói là “vô duyên”, bất luận làm bạn bè hay tình nhân đều không hợp. Tư duy của người tuổi Mão hơi truyền thống và đơn thuần, trong khi người tuổi Dậu lại phóng khoáng, cởi mở và hơi mưu mô, vì vậy cả hai khó có sự đồng cảm và hòa hợp. Ngoài ra, người này còn là khắc tinh tài vận của người kia.

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Đây là cặp đôi con giáp có thể nói là “vô duyên”, bất luận làm bạn bè hay tình nhân đều không hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuất và Thìn

Giữa hai con giáp này dường như có một loại từ trường đặc biệt, nó khiến họ ảnh hưởng vận thế của nhau. Tuy tính cách có thể không có quá nhiều tương phản nhưng nếu kết hợp với nhau, họ khó làm nên chuyện lớn, dễ tổn thất tài lộc và kìm hãm vận thế của nhau.

Dần và Thân

Dần và Thân là hai con giáp thuộc bộ tứ hành xung, bản thân bát tự của hai con giáp này cũng không tương hợp. Theo tử vi, người tuổi Dần ở gần người tuổi Thần dễ đấu khẩu, cãi vã. Bởi lẽ cả người tuổi Thân và Dần đều cứng rắn, cái tôi lớn, khi mâu thuẫn không ai chịu nhường nhịn, xuống nước trước.

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2 con giáp này dễ gây ảnh hưởng bất lợi về tài vận và cả vận thế của người kia - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ và Hợi

2 con giáp này dễ gây ảnh hưởng bất lợi về tài vận và cả vận thế của người kia. Ngoài ra, người tuổi Hợi khá đơn thuần nên trở thành không có chí tiến thủ trong mắt người tuổi Thìn, ngược lại khí thế kiêu ngạo của người tuổi Thìn lại là sự tự cao tự đại và dung tục trong mắt người tuổi Hợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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