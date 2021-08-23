Những con giáp phù hợp với hình mẫu bạn gái lý tưởng của mọi chàng trai, thông minh, dịu dàng, đảm đang đều có đủ

Phụ nữ tuổi Tuất được trời sinh có 1 khả năng giao tiếp tuyệt vời. Bản mệnh có những giác quan nhạy bén mà rất ít người có được. Vậy nên người ta mới nói phụ nữ tuổi Tuất là có phúc khí từ miệng mà ra.

Nhờ sự nhạy bén, hòa đồng và vui tươi trong tính cách, mà những quý cô tuổi Tuất rất được mọi người quý mến và luôn sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ mỗi khi cần. Hơn nữa, anh nào mà lấy được người vợ tuổi Tuất thì chẳng bao giờ lo thiếu tiền thiếu ăn.

Cô gái tuổi Mão là những người người đặc biệt chăm chỉ và họ vô cùng khéo léo khi đối xử với các thành viên trong gia đình, theo tử vi. Cô ấy là những người sống rất tình cảm với trái tim kiên định, tính cách họ đơn giản nhưng không tùy tiện mà rất ấm áp chân thật.

Cô gái tuổi Mão có vẻ dịu dàng nhưng rất kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái tuổi Mão có vẻ dịu dàng nhưng rất kiên cường, dù gặp phải khó khăn gì họ cũng cố gắng hết sức để giải quyết và mọi người đều rất sẵn lòng nếu cô ấy cần hỗ trợ. Có lẽ vì tính cách chăm chỉ, chịu khó của mình mà cô gái tuổi Mão tích lũy được nhiều của cải và có cuộc sống hạnh phúc thuận lợi về sau.

Tuổi Sửu

Là người yêu dịu dàng bậc nhất trong 12 con giáp, những người ổn định trầm tĩnh như tuổi Sửu có những lúc rất cố chấp. Họ tin vào những gì mình nhận định và trở nên nhạy cảm trong một số trường hợp, tuy thế họ không tùy tiện nổi giận hay khó chịu khi bị phật lòng.

Tuổi Sửu đủ nhẫn nại để đối diện với mọi tình huống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu đủ nhẫn nại để đối diện với mọi tình huống, bởi có lòng vị tha và bao dung nên tuổi Sửu ít khi tranh luận gay gắt với đối phương. Họ thường bình tĩnh bày tỏ ý kiến và suy nghĩ cá nhân, biết cách lắng nghe đối phương. Nhờ tính cách dịu dàng này mà người tuổi Sửu có phúc phần, được người yêu chiều chuộng, thương yêu hết mực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.