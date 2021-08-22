Top 3 con giáp thông minh bậc nhất, đa tài đa nghệ, khí chất bất phàm

Tâm linh - Tử vi 22/08/2021 22:32

Trời sinh bản tính thông minh, những con giáp dược nhắc tên sau đây chắc chắn đa tài, khí chát ngút trời, áp đảo đối phương.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu đứng đầu danh sách những con giáp khiêm tốn nhất. Họ đích thị là con giáp tài năng nhưng lại rất khiêm nhường. Họ có thể công nhận hay dành lời khen đối với người khác nhưng không bao giờ tiết lộ khả năng của bản thân.

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Con giáp tuổi Sửu đứng đầu danh sách những tài năng nhưng lại rất khiêm nhường - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đây là con giáp luôn giỏi giang, siêng năng, kiên nhẫn, luôn nỗ lực không biết mỏi mệt. Thành tích của họ đạt được là nhờ quá trình phấn đấu không ngưng nghỉ. Tuy vậy, họ lại không bao giờ khoe khoang về bản thân, rất nghiêm túc trong lời ăn tiếng nói.

Tuổi Dần

Đây là con giáp sở hữu cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn vẻ đẹp trí tuệ. Người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ và cuốn hút, khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tử vi cho thấy, không những xinh đẹp, cô nàng tuổi Dần này còn rất thông minh, tài giỏi, họ không chịu an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình.

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Người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ và cuốn hút, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng này thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất kì điều gì. Ngoài thời gian làm việc, cô nàng tuổi Dần cũng đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng chi trả số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp.

Tuổi Tuất

Giữa xã hội nhiều điều hỗn loạn và ngang trái này, tuổi Tuất là một trong số ít ỏi những người sống chân thật thẳng thắn nhất. Họ rất khiêm tốn, luôn có thái độ tích cực lắng nghe khi người khác nói chuyện, với một lòng muốn thấu hiểu và cảm thông thực sự.

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Không chỉ chân thực mà tuổi Tuất còn là những người rất rộng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ chân thực mà tuổi Tuất còn là những người rất rộng lượng, không vì sai lầm nho nhỏ của người khác mà lên mặt tỏ vẻ tự cao tự đại. Họ chỉ làm theo nguyên tắc, nhưng cũng biết dựa vào lý hay tình để điều chỉnh nên đương nhiên thành công đạt được sẽ chẳng phải chỉ gói gọn trong công việc đâu, các mối quan hệ xã hội và chuyện tình cảm cũng sẽ tốt đẹp lắm đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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