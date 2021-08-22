Vận mệnh đào hoa, phong lưu bậc nhất, 3 con giáp này không lo phải 'ế' dù hiện tại vẫn chưa có 'nam nhân' nào bên cạnh

Những người tuổi Mão còn độc thân có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình, theo tử vi . Tuy nhiên, nếu muốn có nhân duyên tốt lành thì bản mệnh cũng cần phải chủ động hơn, không thể cứ bị động chờ người khác đến với mình.

Vì thế, hãy nhiệt tình hơn trong việc tham gia các buổi gặp mặt, hẹn hò. Nếu nhận được tín hiệu của người khác và mình cũng có nhu cầu tiến tới thì bạn nên bật đèn xanh cho đối phương. Với những ai đã có đôi có cặp, 3 tháng tới nếu tình cảm thăng hoa, có thể tính chuyện kết hôn ngay trong trong năm sẽ sung túc đủ đầy.

Số đào hoa của người tuổi Thân rất cao, tình yêu không ngừng tìm đến với họ khiến họ đôi khi không tiếp nhận được hết. Người tuổi Thân cũng cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn đối tượng, không nên chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài.

Người tuổi Thân cũng cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn đối tượng - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn tuổi Thân thường có số đào hoa tương đối tốt. Nhưng vào những năm tuổi lại thường gặp chuyện không may trong đường tình duyên. Cần hết sức chú ý đề phòng khi lựa chọn kết bạn với người khác giới.

Tuổi Tuất

Có quá nhiều điều thuận lợi sẽ đến với người tuổi Tuất trong những tháng cuối năm 2021, nhất là về phương diện tình cảm. Tuổi Tuất độc thân có sức hút mạnh mẽ, có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu sẽ nhanh chóng nảy nở, đâm chồi nảy lộc.

Tuổi Tuất độc thân có sức hút mạnh mẽ, có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của tuổi Tuất đang yêu có chiều hướng phát triển tốt đẹp. Có đôi khi xảy ra tranh cãi nhưng đây cũng là cơ hội để hai bạn hiểu nhau hơn. Bạn có thể cùng người ấy tính tới kế hoạch lâu dài chẳng hạn như đính hôn, kết hôn hay dọn về ở chung.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.