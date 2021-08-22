Được trời phù hộ, 3 con giáp sau đây chắc chắn lấy chồng đại gia, tiền bạc vô kể, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 22/08/2021 22:32

Những con giáp sau đây dù sinh ra nghèo khổ hay giàu sang thì số trời định chắc chắc có chồng đại gia.

Tuổi Mão

Những cô nàng tuổi Mão có tính cách hiền hoà và dịu dàng, rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã là người chín chắn, biết nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học hành nên lớn lên ắt sẽ trở thành một người rất thu hút ánh nhìn.

tu vi 3
Những cô nàng tuổi Mão có tính cách hiền hoà và dịu dàng, rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dù có vẻ bề ngoài nữ tính nhưng thực ra họ lại là người có tinh thần rất mạnh mẽ, chưa từng nghĩ tới việc lấy được một chồng đại gia để thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Có điều, phụ nữ tuổi này lại được ông trời yêu thương, phù hộ, khiến họ chắc chắn sẽ lấy được một người đàn ông chăm chỉ, cần cù, tiền đồ rộng mở.

Con giáp lấy chồng giàu này lại có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, vậy nên họ sẽ là người quản lý chi tiêu trong gia đình, giúp nửa kia của mình không bao giờ phải lo lắng về chuyện thất thoát tiền bạc, mà tự thân họ cũng rất an nhàn, cho dù không đi làm cũng thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bình thường không phải những người có xuất thân may mắn. Con giáp này thường sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn và vì vậy họ luôn biết nỗ lực vươn lên.

tu vi 1
Tố chất ngoại giao hơn người, có năng khiếu hài hước và nhiều tài lẻ khiến cho tuổi Ngọ luôn gặp được người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tố chất ngoại giao hơn người, có năng khiếu hài hước và nhiều tài lẻ khiến cho tuổi Ngọ luôn gặp được người tốt. Tử vi cho thấy, từ các mối quan hệ ấy Ngọ khéo léo chọn được người trong lòng mình.

Đây chính là người tâm đầu ý hợp, vô cùng ăn ý với bạn cả trong công việc và cuộc sống. Không chỉ giỏi giang, người này còn rấtr coi trọng tình cảm. Tương lai là người chồng mang lại cho vợ cuộc sống sung túc, hạnh phúc viên mãn. 

Tuổi Tỵ

Nguổi tuổi Tỵ là con giáp biết đối nhân xử thế, khôn khéo và được lòng người. Quả không ngoa khi khẳng định người tuổi này đi đến đâu cũng có bạn, gặp khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc , vận may của con giáp này cực vượng. Họ làm đâu thắng đó, tích lũy được nhiều tiền bạc và mối quan hệ.

tu vi 2
Người tuổi Tỵ tuy không sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng lại có số mệnh phu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, tài lộc của người tuổi này ngày một vượng phát, gia đạo ngày càng sung túc. Họ giúp chồng có thêm nhiều cơ may nghề nghiệp, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Người tuổi Tỵ tuy không sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng lại có số mệnh phu nhân. Họ thường kết hôn với những người đàn ông giàu sang, thành đạt, Về già, họ được hưởng nhiều phúc lộc bên gia đình, con cháu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trời định các con giáp này phúc lớn mệnh lớn, hậu vận về sau tài phúc vẹn toàn

Trời định các con giáp này phúc lớn mệnh lớn, hậu vận về sau tài phúc vẹn toàn

Những con giáp sau đâu trời sinh đã có tuổi thọ hơn người, phúc lớn mệnh lớn, càng sống lâu càng hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp lấy chồng đại gia con giáp có số làm phu nhân con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 48 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 53 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ