Trong 3 tháng cuối năm, những con giáp sau đây phải tiêu tiền cẩn thận không sẽ bần cùng

Dậu chăm chỉ, có tố chất làm kinh doanh nên tiền vào túi họ sẽ lập tức sinh lời. Họ biết cách dùng tiền đầu tư, biết cái gì nên mua và không nên. Tuy nhiên người này ít khi giàu có bởi làm ra tiền thì tiêu cũng nhanh chóng trong một nốt nhạc. Thứ mà Dậu thích sẽ có được dù có phải dốc hết tài sản của mình.

Chính thói quen tiêu tiền hoang phí này khiến cho họ rơi vào khó khăn, lúc cần tiền lại không có, phải đi vay mượn xoay sở. Cuộc đời đúng là thăng trầm, lúc giàu, lúc nghèo khó ai đoán được. Dậu cần xem lại cách chi tiêu của mình nhé.

Tử vi cho thấy người Tuổi Thìn vốn thông minh, họ có đầu óc kinh doanh, và cũng rất chăm chỉ, thế nhưng có rất nhiều thời điểm họ lại rơi vào cảnh không một đồng dính túi. Nguyên nhân chính cũng bời cái tính cách quá khích, thích gì làm nấy của người tuổi Dậu gây ra.

Có rất nhiều thời điểm Thìn lại rơi vào cảnh không một đồng dính túi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn mua cái gì thì nhất định là họ phải có bằng được thế nên tiền tài có vào nhà họ cũng như “gió vào nhà trống” cứ vào lại ra. Cũng bởi không biết tính toán trong chi tiêu nên họ chẳng mấy khi tích lũy được tiền của. Bời vậy những người này khó lòng mà giàu lên được.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ là những người hào phóng lại ham vui, thế nên hầu hết các bạn đều biết ăn biết chơi và giỏi tiêu tiền. Con giáp này cũng có thể mạnh tay chi tiền cho các mối quan hệ bạn bè, sẵn sàng dốc sạch túi vì những người mình quen biết.

Những người tuổi Ngọ là những người hào phóng lại ham vui - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra, giúp đỡ người khác là việc tốt song việc giúp đỡ hay chi tiêu đều nên có chừng mực, phù hợp với khả năng của bản thân, như thế sẽ tốt hơn cho các bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.