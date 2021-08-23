Chớ chọc tức những con giáp này, bên ngoài trông có vẻ vô hại nhưng thật ra sắc sảo vô cùng

Người tuổi Tỵ sống tình cảm nhưng không bộc lộ nhiều. Nếu ai làm gì sai, họ có thể bỏ qua. Nhưng với người thân, họ sẽ càng để lộ tính cách thật, dễ khó chịu khi có chuyện không hay. Do đó, với con giáp này, hãy yêu thương quan tâm họ nhiều, họ sẽ dần thể hiện mình nhiều hơn.

Và với người tuổi Tỵ, chỉ có những chuyện liên quan tới người thân, bạn bè mới có sức ảnh hưởng tới họ. Dù vậy, một khi con giáp này nổi giận thì khó lường lắm, vì họ không dễ kiểm soát cơn giận của mình. Nhưng sau đó họ sẽ bỏ qua hết. Nói chung, đừng khiến con giáp này nổi giận, vì tình cảm có thể sẽ theo đó mà mất đi!

Theo tử vi, người tuổi Mùi đa phần đều là những người có vẻ ngoài hiền lành, trầm lặng. Do kiệm lời, họ có nhiều thời gian và tâm trí để tập trung cho sự quan sát thế giới xung quanh. Chính vì thế, người tuổi Mùi có khả năng quan sát và phân tích hết sức chính xác, sắc sảo và nhạy bén.

Người tuổi Mùi đa phần đều là những người có vẻ ngoài hiền lành, trầm lặng - Ảnh minh họa: Internet

Hiền lành, nhu mì và khoan dung là thế, nhưng nếu tình huống đi quá xa, đe dọa đến lợi ích hay sự an nguy của họ thì người tuổi Mùi lại trở thành những kẻ có khả năng tự vệ vô cùng đáng sợ. Với lối tư duy sắc sảo, một khi người tuổi Mùi đã muốn công kích ai thì họ cũng xác định sẽ khiến đối phương tổn thương vô cùng sâu sắc.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là những người sống rất tình cảm và giàu lòng nhân ái, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người bất kể hoàn cảnh nào. Từ cái nhìn đầu tiên, người khác sẽ bị thu hút bởi sự hào phóng và dễ chịu của tuổi Mão, tuy nhiên khi bắt đầu thân thiết, tuổi Mão sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình với bạn.

Tuổi Mão vốn rất hiền lành và rõ ràng, họ luôn hiểu được giá trị của việc cho và nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão vốn rất hiền lành và rõ ràng, họ luôn hiểu được giá trị của việc cho và nhận, vì vậy muốn có mối quan hệ tốt đẹp với tuổi Mão không phải là điều khó khăn. Có điều, một khi thân thiết, tuổi Mão không ngần ngại thể hiện cho bạn thấy họ không thích điều gì, và nếu cố tình phạm phải những điều đó, bạn sẽ khiến tuổi Mão nổi giận một cách không ngờ tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.