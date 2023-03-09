Những bản mệnh "thiện lương sinh phúc báo" nên được lòng bề trên: 49 ngày sau Quý Nhân ghé thăm, Thần Tài chúc phúc, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 00:00

Chúc mừng 3 con giáp gặp quý nhân vào thời điểm này. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà bạn làm việc gì cũng thuận lợi, gặt hái thành công hơn người.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có chí lớn, luôn không ngừng học hỏi, tìm kiếm những cơ hội xung quanh để đổi đời. Người tuổi Dậu thường không có xuất thân giàu có viên mãn nhưng họ hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, việc gì cũng phải tự mình xây dựng thì mới bền vững, nhờ vậy mà đa số tuổi Dậu đều công thành danh toại vào giai đoạn trung vận.

Những bản mệnh 'thiện lương sinh phúc báo' nên được lòng bề trên: 49 ngày sau Quý Nhân ghé thăm, Thần Tài chúc phúc, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong năm thời điểm này đây, cuộc sống tuổi Dậu sẽ thay đổi theo hướng tích cực, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết êm đẹp. Đặc biệt đây chính là giai đoạn thăng hoa nhất trong năm, tuổi Dậu chỉ cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội trước mắt thì sẽ thăng hoa rực rỡ, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu sẽ tự mình xây dựng cơ ngơi vững chắc, hậu vận sẽ an nhàn hưởng phúc lộc vẹn toàn, muốn gì có đó, không chỉ giúp bản thân phát triển mà gia đạo còn ấm êm đủ đầy.

Tuổi Thìn

Xét theo góc độ phong thủy, rồng được xem là linh vật chiêu tài, có khí chất quý tộc, dù gia cảnh khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực miệt mài vẫn có thể đạt được cuộc sống giàu sang. Người cầm tinh con rồng thường sống tình cảm, nhiều người muốn kết thân, nên cũng có nhiều cơ duyên với người có tiền, được giúp đỡ nhiệt tình.

Những bản mệnh 'thiện lương sinh phúc báo' nên được lòng bề trên: 49 ngày sau Quý Nhân ghé thăm, Thần Tài chúc phúc, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều không như mong muốn xuất hiện liên tiếp, cũng như cần biết cách kiềm chế tính khí nóng nảy để tránh gây chuyện lớn. Dù vậy, bạn vẫn luôn có bạn bè ở bên hỗ trợ khi cần, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Từ đó sự nghiệp sẽ có bước chuyển biến tích cực, công việc lội ngược dòng mà thăng tiến.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hãy nhân thời điểm thuận lợi, được quý nhân phù trợ như thế này để nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu, đừng nên tiếp tục chần chừ, do dự nữa.

Những bản mệnh 'thiện lương sinh phúc báo' nên được lòng bề trên: 49 ngày sau Quý Nhân ghé thăm, Thần Tài chúc phúc, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai thành công lại càng rực rỡ bấy nhiêu. Vì thế, bạn đừng bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân mình nỗ lực, dù bây giờ phải vất vả hơn mọi người một chút cũng đừng nản lòng.

Cát tinh đem tới những tác động tích cực cho người tuổi Mão. Bản mệnh mạnh dạn nêu lên ý kiến, quan điểm của mình, giúp tập thể vượt qua được khó khăn. Chắc chắn thời điểm này, nhiều người, trong đó có quý nhân sẽ nhận ra những ưu điểm của bạn đấy.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn khắc phục được những khúc mắc còn tồn tại trước đó, chính vì thế mà đồng tiền cũng chảy về túi đều đặn hơn trước nhiều. Nhân ngày thuận lợi như hôm nay, hãy tìm cách mở rộng quan hệ hợp tác của mình nhé, bạn có thể gặp được quý nhân của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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