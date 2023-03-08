Phúc Tinh khai mở vận mệnh, 3 con giáp hóa nguy thành an vượt qua biến cố lúc 20h 30 phút ngày 8/3: May mắn dẫn lối, tiền bạc lót đường, bước qua thời kỳ tăm tối

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 13:30

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ được quý nhân phù trợ mà 3 con giáp sau có vận trình vô cùng hanh thông, tương lai bừng sáng vào thời điểm này.

Tuổi Thân

Theo thuyết phong thủy, thời điểm này chính là lúc sự nghiệp của Thân sẽ có nhiều biến chuyển, nên tập trung cho công việc hiện tại chứ chưa nên chuyển việc hay thực hiện những kế hoạch lớn trong công việc.

Lưu ý là Thủy sinh Mộc nên muốn tăng tài lộc và vượng khí cho mình, Thân cần phải sử dụng tài năng và sự sáng tạo để tạo ra cơ hội làm ăn, đem tiền về nhà nhưng cũng cần thận trọng trong việc đầu tư làm ăn.

Tử vi học có nói, đây là lúc tài vận của tuổi Thân bắt đầu có những bước chuyển biến tháng tích cực, vượng khí cho tuổi Thân rất lớn, dễ làm nên chuyện, tiền tài bắt đầu tìm đến họ, nên có những quyết định sáng suốt và dứt khoát để đón nhận thành tựu.

Phúc Tinh khai mở vận mệnh, 3 con giáp hóa nguy thành an vượt qua biến cố lúc 20h 30 phút ngày 8/3: May mắn dẫn lối, tiền bạc lót đường, bước qua thời kỳ tăm tối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tài lộc, Kim có thể chinh phục Mộc, mà Mộc tượng trưng cho tiền của tuổi Thân. Nghĩa là tuổi Thân sẽ ít có các cơ hội kiếm tiền bất ngờ mà thu nhập của họ phần lớn tới từ những nguồn cố định.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Sau khi trải qua thời gian trước với hạn Thái tuế khiến họ nhiều phen lao đao, khổ sở thì từ thời điểm này tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Thêm nữa, lúc này bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Phúc Tinh khai mở vận mệnh, 3 con giáp hóa nguy thành an vượt qua biến cố lúc 20h 30 phút ngày 8/3: May mắn dẫn lối, tiền bạc lót đường, bước qua thời kỳ tăm tối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Về đường tình duyên, nếu như lúc trước tình cảm của tuổi Ngọ luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì năm nay, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm.

Về sức khỏe, đa phần người tuổi Ngọ năm nay đều có sức khỏe tốt, không có bệnh đáng ngại. Tất nhiên, nói như vậy không phải để tuổi Ngọ chủ quan. Họ vẫn nên duy trì 1 lối sống lành mạnh cho bản thân.

Tuổi Mùi

Một vài khó khăn xuất hiện vào tuần trước nhưng không thể cản được bước chân tiến về phía trước của người tuổi Mùi. Bạn coi đó là cơ hội khẳng định tiềm lực của bản thân và gây ấn tượng với lãnh đạo.

Phúc Tinh khai mở vận mệnh, 3 con giáp hóa nguy thành an vượt qua biến cố lúc 20h 30 phút ngày 8/3: May mắn dẫn lối, tiền bạc lót đường, bước qua thời kỳ tăm tối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng nếu bạn vượt qua được khó khăn thì đó sẽ trở thành nấc thang để bạn thăng tiến. Các khoản thưởng nóng chắc chắn cũng sẽ hậu hĩnh và khiến bạn hài lòng.

Phương diện tài lộc của người làm kinh tế có tiến triển tích cực hơn thời điểm cuối tuần. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán.

Thậm chí, có người còn phát tài dựa vào may mắn của mình. Thời điểm này, bạn có thể suy nghĩ đến việc bước chân vào lĩnh vực đầu tư, nhưng hãy tiến hành thận trọng, đừng nên nôn nóng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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