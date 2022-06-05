Nhờ vào tham vọng bước lên ĐỈNH VINH QUANG, với ý chí kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, những con giáp sau đây luôn đứng trên ĐỈNH KIM TỰ THÁP, nhìn xuống chúng sinh, làm mưa làm gió

Tâm linh - Tử vi 05/06/2022 10:41

Những con giáp có tham vọng luôn say mê cảm giác được đứng trên vạn người, được người khác tung hô. Và để có thể được như vậy, họ sẽ luôn cố gắng không ngừng, cho đến khi vắt kiệt bản thân mới thôi.

Thực chất, ai mà chẳng muốn mình được nắm quyền lực trong tay, trở thành người mạnh mẽ có thể chỉ huy cho tất cả mọi người xung quanh? Thế nhưng không phải ai cũng có đủ tham vọng để thực hiện mong muốn ấy.

Vậy những con giáp có tham vọng bước lên đỉnh cao, đồng thời luôn cố gắng hết mình để nắm quyền lực trong tay gồm những ai? Hãy cùng chúng mình khám phá nhé!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất ham mê tiền bạc và địa vị, họ cảm thấy rằng đồng tiền có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, chỉ cần có tiền trong tay, họ có thể giải quyết được mọi vấn đề tồn tại trước mắt, cho dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.

Chính vì vậy, ngay từ khi còn trẻ, con giáp này luôn cố gắng hết mình cho công việc, không bao giờ lười biếng. Khi mọi người đã hài lòng với hiện thực trước mắt, họ vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng. Tuy nhiên, họ cũng rất dễ vì tham công tiếc việc mà đổ bệnh, do đó đôi lúc cần học cách thả lỏng bản thân, bởi "Nước quá đầy sẽ bị tràn, dây đàn quá căng thì dễ bị đứt".

Tuổi Thìn vốn là một người tài năng, cộng với ý chí mạnh mẽ nên rất dễ đạt được tham vọng của mình. Khi nắm đồng tiền trong tay, họ cảm thấy tự tin vì có thể chi phối tất cả mọi người, thực hiện được mọi điều mà mình mong muốn. 

Nhờ vào tham vọng bước lên ĐỈNH VINH QUANG, với ý chí kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, những con giáp sau đây luôn đứng trên ĐỈNH KIM TỰ THÁP, nhìn xuống chúng sinh, làm mưa làm gió - Ảnh 1
 Người tuổi Thìn không chỉ đầy tham vọng mà còn vô cùng chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đa phần người tuổi Hợi có vẻ rất ung dung, nhàn tản, thế nhưng sâu trong lòng, họ cũng là một người đầy tham vọng. Họ thấy rằng nếu được nắm quyền trong tay, họ có thể chỉ huy người khác, mình không cần thiết phải trực tiếp bắt tay vào làm bất cứ việc gì nữa. 

Một khi đã xác định được đích đến của mình, người tuổi này sẽ trở nên chăm chỉ và cần mẫn hơn bất cứ ai. Vì trong quá trình đó, họ vô cùng lặng lẽ, không để cho ai biết đến nên một khi thành công, họ sẽ nhận được sự ngạc nhiên xen lẫn khâm phục của tất cả mọi người.

Khi trở thành nhà lãnh đạo, con giáp đầy tham vọng này sẽ trở nên vô cùng tâm lý, họ có thể sắp xếp mọi người vào đúng vị trí phù hợp với năng lực của mình, đồng thời không bao giờ dùng quyền lực để ép buộc người khác làm điều gì quá đáng.

Nhờ vào tham vọng bước lên ĐỈNH VINH QUANG, với ý chí kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, những con giáp sau đây luôn đứng trên ĐỈNH KIM TỰ THÁP, nhìn xuống chúng sinh, làm mưa làm gió - Ảnh 2
 Bên cạnh vẻ ngoài ung dung, người tuổi Hợi vô cùng tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thích cảm giác mình được đứng trên vạn người, mình có thể ra lệnh cho bất cứ người nào và ai ai cũng phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Đây là một trong những tham vọng rất to lớn của họ.

Đương nhiên, để thực hiện được tham vọng này, họ cũng sẽ cố gắng không ngừng suốt ngày đêm, cho dù hiện tại có đang gặp phải khó khăn đến đâu, họ cũng không bao giờ nghĩ tới việc lùi bước. Họ cố gắng rèn giũa bản thân mình, biến mình trở thành một người thật sự bản lĩnh.

Khi còn là nhân viên, con giáp ham mê quyền lực này sẽ được mọi người xung quanh vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ vì sự cố gắng không ngừng, đến khi thật sự được lên làm sếp, họ sẽ nhận được sự tôn trọng của nhân viên. Đó là lúc họ thực hiện được tham vọng của mình. 

Nhờ vào tham vọng bước lên ĐỈNH VINH QUANG, với ý chí kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, những con giáp sau đây luôn đứng trên ĐỈNH KIM TỰ THÁP, nhìn xuống chúng sinh, làm mưa làm gió - Ảnh 3
 Là con giáp có cá tính mạnh mẽ, người tuổi Dần rất thích cảm giác được sai khiến người khác - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu chính là một trong số những người đầy tham vọng nhất. Họ thích cảm giác mình được mọi người vây quanh, muốn mình có thể đứng ở vị trí sai phái được mọi người.

Bình thường, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh con giáp này cần cù, chăm chỉ, lúc nào cũng hết mình cho sự nghiệp. Đó chính là những lúc con giáp này tự rèn luyện bản thân, khiến mình ngày càng trở nên tài giỏi hơn, để đến khi cơ hội xuất hiện trước mắt, họ sẽ có thể tự tin nắm bắt.

Nhờ sự nhìn xa trông rộng của mình cộng với sự cố gắng không mệt mỏi, sớm muộn gì, con giáp này cũng sẽ thực hiện được tham vọng của mình. Đồng thời, khi đứng ở một vị trí cao, họ chắc chắn sẽ trở thành một vị lãnh đạo được nhiều người khâm phục và tôn trọng.

Nhờ vào tham vọng bước lên ĐỈNH VINH QUANG, với ý chí kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, những con giáp sau đây luôn đứng trên ĐỈNH KIM TỰ THÁP, nhìn xuống chúng sinh, làm mưa làm gió - Ảnh 4
 Là con giáp tham vọng nhất, người tuổi Sửu luôn gặt hái được thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khẳng khái, hào phóng, với khí chất hơn người, 4 con giáp sau đây luôn "HỚP HỒN" người khác bởi bản tính cởi mở của mình

Khẳng khái, hào phóng, với khí chất hơn người, 4 con giáp sau đây luôn "HỚP HỒN" người khác bởi bản tính cởi mở của mình

Những con giáp cởi mở dưới đây luôn nhanh chóng hòa nhập với tập thể, nhận được sự yêu mến của mọi người. Họ có thể tạo cho người khác cảm giác thân thiết và gần gũi ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh 12 con giáp tử vi tử vi tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10