Nhìn vào tướng ăn uống của phụ nữ, đoán ngay vận mệnh sung sướng hay cơ hàn

Người có tướng ăn này, khi ăn uống không phát ra tiếng, ăn uống rất điềm đạm. Họ là những người có tính thận trọng, vốn hiểu biết rộng. Trong cuộc sống, rất biết “đối nhân xử thế” khéo léo trong tất cả các mối quan hệ. Với tướng ăn này, họ sớm trở thành những người thành đạt, quyền quý. Hơn nữa, người có tướng ăn thong thả (uống như ăn) đều là những người sống có phúc đức, cuộc sống giàu sang, an nhàn.

2. Ăn lấy ăn để, cặm cụi ăn

Người có tướng ăn nhồm nhoàm, ăn như "sợ người khác tranh hết phần" thường là những người có tính bần tiện, tham lam. Họ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, không quan tâm và chia sẻ với người khác. Cuộc đời của họ lắm gian truân, vất vả, làm mãi cũng không có được cuộc sống no đủ.

3. Ăn nhanh nhưng không phát ra tiếng

Họ là người rất nhanh nhẹn, hoạt bát lại rất thông minh. Bản chất lương thiện, thích làm việc tốt giúp đỡ người khác. Trong công việc, họ là người bản lĩnh có tài năng lãnh đạo. Khi làm bất cứ công việc gì đều có kế hoạch, chiến lược rõ ràng. Cuộc sống của phụ nữ có tướng ăn này rất hạnh phúc, tiền bạc không phải là vấn đề khiến họ phải trăn trở nhiều.

4. Ăn như gặm nhấm (ăn như thỏ, chuột ăn)

Tướng ăn lí nhí là tướng nghèo hèn, suốt đời sống trong thiếu thốn, đói khát.

5. Ăn vội vã

Tướng ăn đã nói lên vận mệnh cuộc đời của họ, ngay cả khi ăn uống mà tâm cũng không tịnh, luôn cảm thấy bất an. Ăn uống vội vàng như có ai đuổi, cuộc đời của họ lắm ưu phiền, sống trong nghèo khổ.

6. Ăn quá chậm

Họ là những người sống tự lập, không bao giờ muốn nhờ vả, dựa dẫm vào người khác. Trong công việc là người có trách nhiệm nhưng lại thiếu quyết đoán, dễ dàng lung lay trước những quan điểm của người khác. Cuộc sống của họ, không bị gánh nặng về tiền bạc nhưng thường khổ tâm.

7. Ăn phát tiếng bồm bộp, lép nhép

Đây là tướng ăn xấu của người phụ nữ, người có tướng ăn này có tính tình bốp chát, võ tướng. Trong giao tiếp, họ ăn nói rất vô duyên, không suy nghĩ cẩn thận khi nói, dễ làm tổn thương hay xúc phạm đến người khác. Phụ nữ có tướng ăn này không thể có được cuộc sống giàu sang.

8. Phàm ăn

Họ ăn nhiều và ăn được nhiều thứ, nhiều loại thức ăn. Người có tướng ăn này có tình cách thật thà, lương thiện, không câu nệ hình thức và tiểu tiết. Đối với mọi người, họ rất chân thành và có lòng bao dung vị tha. Trong công việc, người có tướng ăn này thường có địa vị, được mọi người tôn trọng, kính nể. Cuộc sống của họ luôn vui vẻ, hạnh phúc, một đời yên ấm.