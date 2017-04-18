Nhìn vào tướng ăn uống của phụ nữ, đoán ngay vận mệnh sung sướng hay cơ hàn

Tâm linh - Tử vi 18/04/2017 09:58

Mỗi người sẽ có kiểu ăn uống khác nhau, qua đó chúng ta có thể đoán được tính cách và vận mệnh của họ.

8 tướng ăn dưới đây sẽ tiết lộ rõ về tính cách, cuộc đời của bạn.

Tử vi đoán tính cách và số phận người phụ nữ qua tướng mạo khi ăn uống
Phụ nữ có tướng ăn khoan thai sẽ có được cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

1. Tướng ăn khoan thai, từ tốn

Người có tướng ăn này, khi ăn uống không phát ra tiếng, ăn uống rất điềm đạm. Họ là những người có tính thận trọng, vốn hiểu biết rộng. Trong cuộc sống, rất biết “đối nhân xử thế” khéo léo trong tất cả các mối quan hệ. Với tướng ăn này, họ sớm trở thành những người thành đạt, quyền quý. Hơn nữa, người có tướng ăn thong thả (uống như ăn) đều là những người sống có phúc đức, cuộc sống giàu sang, an nhàn.

2. Ăn lấy ăn để, cặm cụi ăn

Tử vi đoán tính cách và số phận người phụ nữ qua tướng mạo khi ăn uống
Họ là những người có tính cách ích kỷ, tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Người có tướng ăn nhồm nhoàm, ăn như "sợ người khác tranh hết phần" thường là những người có tính bần tiện, tham lam. Họ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, không quan tâm và chia sẻ với người khác. Cuộc đời của họ lắm gian truân, vất vả, làm mãi cũng không có được cuộc sống no đủ.

3. Ăn nhanh nhưng không phát ra tiếng

Họ là người rất nhanh nhẹn, hoạt bát lại rất thông minh. Bản chất lương thiện, thích làm việc tốt giúp đỡ người khác. Trong công việc, họ là người bản lĩnh có tài năng lãnh đạo. Khi làm bất cứ công việc gì đều có kế hoạch, chiến lược rõ ràng. Cuộc sống của phụ nữ có tướng ăn này rất hạnh phúc, tiền bạc không phải là vấn đề khiến họ phải trăn trở nhiều.

4. Ăn như gặm nhấm (ăn như thỏ, chuột ăn)

Tướng ăn lí nhí là tướng nghèo hèn, suốt đời sống trong thiếu thốn, đói khát.

5. Ăn vội vã

Tướng ăn đã nói lên vận mệnh cuộc đời của họ, ngay cả khi ăn uống mà tâm cũng không tịnh, luôn cảm thấy bất an. Ăn uống vội vàng như có ai đuổi, cuộc đời của họ lắm ưu phiền, sống trong nghèo khổ.

6.  Ăn quá chậm

Tử vi đoán tính cách và số phận người phụ nữ qua tướng mạo khi ăn uống
Họ sống khổ tâm vì hay suy nghĩ nhiều, ngay cả khi ăn uống cũng không thể an nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Họ là những người sống tự lập, không bao giờ muốn nhờ vả, dựa dẫm vào người khác. Trong công việc là người có trách nhiệm nhưng lại thiếu quyết đoán, dễ dàng lung lay trước những quan điểm của người khác. Cuộc sống của họ, không bị gánh nặng về tiền bạc nhưng thường khổ tâm.

7. Ăn phát tiếng bồm bộp, lép nhép

Đây là tướng ăn xấu của người phụ nữ, người có tướng ăn này có tính tình bốp chát, võ tướng. Trong giao tiếp, họ ăn nói rất vô duyên, không suy nghĩ cẩn thận khi nói, dễ làm tổn thương hay xúc phạm đến người khác. Phụ nữ có tướng ăn này không thể có được cuộc sống giàu sang.

8. Phàm ăn

Họ ăn nhiều và ăn được nhiều thứ, nhiều loại thức ăn. Người có tướng ăn này có tình cách thật thà, lương thiện, không câu nệ hình thức và tiểu tiết. Đối với mọi người, họ rất chân thành và có lòng bao dung vị tha. Trong công việc, người có tướng ăn này thường có địa vị, được mọi người tôn trọng, kính nể. Cuộc sống của họ luôn vui vẻ, hạnh phúc, một đời yên ấm.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tướng ăn tướng ăn của phụ nữ đoán tính cách và vận mệnh qua tướng ăn

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 17 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 17 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút