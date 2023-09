Nhìn tướng cổ, biết ngay vận mệnh sang nghèo

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn tướng cổ ta sẽ biết được cuộc đời của chủ nhân sang nghèo ra sao.

Cổ dài và to

Chủ nhân là người rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Họ rất nhanh nhạy và giỏi giang. Họ lại là người rất khéo léo trong các mối quan hệ nên được nhiều người quý mến và tôn trọng. Dù vậy họ cần phải cẩn trọng khi quyết định điều gì.

Họ gặp nhiều may mắn, không những vậy còn mang lại vận may cho người khác. Có khi họ còn đem lại may mắn cho sự nghiệp, công danh của chồng/vợ.

Cổ ngắn và to

Đây là người có phần nóng vội, thẳng tính và có đầu óc. Chỉ cần nảy sinh ý tưởng, họ sẽ lao vào thực hiện không chần chừ. Họ luôn hăng hái tham gia các hoạt động, chấp nhận thử thách để học hỏi những điều mới lạ.

Họ làm việc hăng say, có hiệu quả và nghiêm túc. Vì vậy mà chẳng khó hiểu khi họ ngày một thành công. Mọi điều trong cuộc sống của họ về sau đều suôn sẻ, thuận lợi.

Cổ thon và dài

Họ là người có tố chất thiên về âm nhạc, nghệ thuật hay văn chương, hay những công việc đòi hỏi đầu óc sáng tạo. Họ có phần im lìm, thích làm điều mình say mê. Họ cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện tình cảm.

