Thuyết tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, chẳng cần nhìn mặt hay tay chân, chỉ cần nhìn rốn đã biết được tài trí, phúc lộc của một người.

Một chiếc rốn nhỏ, hẹp được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng bởi nó sẽ khiến chị em nóng bỏng hơn khi mặc đồ bơi, áo lửng khoe eo gợi cảm. Tuy nhiên, nhân tướng học lại cho đây là dáng rốn khiến chủ nhân gặp phải rất nhiều bất trắc trong đời. Nếu rốn vừa hẹp lại lồi thì chủ nhân sẽ cả đời nghèo khó, làm lụng cả đời cũng không khá lên được.

Người có dáng rốn này may mắn đầy nhà, ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu. Nếu là nam giới thì sẽ có thành công vang dội trong sự nghiệp, chưa tới 30 đã là tỷ phú. Phụ nữ sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn khó ai sánh bằng.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sở hữu dáng rốn này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, cả đời không lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở rốn

Đây là dáng rốn ngậm ngọc, giúp chủ nhân làm ăn vượng phát, tiền rải khắp nhà. Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sở hữu dáng rốn này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, cả đời không lo thiếu tiền. Ngoài ra, hôn nhân của họ cũng hạnh phúc đắm say, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, thông minh.

­Dáng rốn rộng, sâu

Đây là nét tướng của người cực kỳ khôn ngoan, giỏi giang và không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp. Họ sẵn lòng làm gấp hai, gấp ba người khác để có được những gì mình muốn. Không so đo tính toán, càng không ganh ghét, hãm hại ai nên được rất nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ trong sự nghiệp. Nếu theo nghiệp kinh doanh, truyền thông chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ.

Rốn giọt nước sẽ giúp chủ nhân lắm của nhiều tiền, cuối đời an nhàn sung túc, vô lo vô nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Dáng rốn giọt nước

Người sở hữu dáng rốn này có vận tình duyên đỏ như son, từ khi còn trẻ cho đến lúc về già vẫn có nhiều người đeo đuổi, say mê. Thế nhưng, tất cả những “vệ tinh” ấy vẫn không thể phá hoại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ. Dáng rốn này sẽ giúp chủ nhân lắm của nhiều tiền, cuối đời an nhàn sung túc, vô lo vô nghĩ.

Dáng rốn nghiêng

Bạn tuyệt đối không nên kết giao với người rốn nghiêng. Bởi họ mưu mô, tính toán và sẵn lòng hãm hại người khác để vươn lên đổi đời. Có bạn bè như thế bạn chắc chắn sẽ bị lợi dụng, chơi xấu. Chờ đến khi nhận ra chân tướng của đối phương thì đã tiền mất tật mang, bị lừa đến không còn gì để mất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.