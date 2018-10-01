Nhìn rốn 3 giây biết ngay số phận sang hèn, cực chuẩn xác

Tâm linh - Tử vi 01/10/2018 17:17

Không cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần nhìn rốn 3 giây bạn đã có thể biết chính xác số phận của mình.

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, chẳng cần nhìn mặt hay tay chân, chỉ cần nhìn rốn đã biết được tài trí, phúc lộc của một người.

Nhìn rốn 3 giây biết ngay số phận sang hèn, cực chuẩn xác - Ảnh 1
Rốn chính là nơi biểu thị vận tài lộc và đường nhân duyên của một người chính xác nhất - Ảnh minh họa: Internet

Dáng rốn hẹp

Một chiếc rốn nhỏ, hẹp được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng bởi nó sẽ khiến chị em nóng bỏng hơn khi mặc đồ bơi, áo lửng khoe eo gợi cảm. Tuy nhiên, nhân tướng học lại cho đây là dáng rốn khiến chủ nhân gặp phải rất nhiều bất trắc trong đời. Nếu rốn vừa hẹp lại lồi thì chủ nhân sẽ cả đời nghèo khó, làm lụng cả đời cũng không khá lên được.

Dáng rốn rộng

Người có dáng rốn này may mắn đầy nhà, ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu. Nếu là nam giới thì sẽ có thành công vang dội trong sự nghiệp, chưa tới 30 đã là tỷ phú. Phụ nữ sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn khó ai sánh bằng.

Nhìn rốn 3 giây biết ngay số phận sang hèn, cực chuẩn xác - Ảnh 2
Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sở hữu dáng rốn này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, cả đời không lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở rốn

Đây là dáng rốn ngậm ngọc, giúp chủ nhân làm ăn vượng phát, tiền rải khắp nhà. Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sở hữu dáng rốn này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, cả đời không lo thiếu tiền. Ngoài ra, hôn nhân của họ cũng hạnh phúc đắm say, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, thông minh.

­Dáng rốn rộng, sâu

Đây là nét tướng của người cực kỳ khôn ngoan, giỏi giang và không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp. Họ sẵn lòng làm gấp hai, gấp ba người khác để có được những gì mình muốn. Không so đo tính toán, càng không ganh ghét, hãm hại ai nên được rất nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ trong sự nghiệp. Nếu theo nghiệp kinh doanh, truyền thông chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ.

Nhìn rốn 3 giây biết ngay số phận sang hèn, cực chuẩn xác - Ảnh 3
Rốn giọt nước sẽ giúp chủ nhân lắm của nhiều tiền, cuối đời an nhàn sung túc, vô lo vô nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Dáng rốn giọt nước

Người sở hữu dáng rốn này có vận tình duyên đỏ như son, từ khi còn trẻ cho đến lúc về già vẫn có nhiều người đeo đuổi, say mê. Thế nhưng, tất cả những “vệ tinh” ấy vẫn không thể phá hoại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ. Dáng rốn này sẽ giúp chủ nhân lắm của nhiều tiền, cuối đời an nhàn sung túc, vô lo vô nghĩ.

Dáng rốn nghiêng

Bạn tuyệt đối không nên kết giao với người rốn nghiêng. Bởi họ mưu mô, tính toán và sẵn lòng hãm hại người khác để vươn lên đổi đời. Có bạn bè như thế bạn chắc chắn sẽ bị lợi dụng, chơi xấu. Chờ đến khi nhận ra chân tướng của đối phương thì đã tiền mất tật mang, bị lừa đến không còn gì để mất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tài vận của 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018, chuẩn hơn cả đi xem bói

Dự đoán tài vận của 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018, chuẩn hơn cả đi xem bói

Muốn biết tài vận của mình trong năm Mậu Tuất có tốt đẹp, vượng phát hay không 12 con giáp chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách xem bói tử vi con giáp nhân tướng học

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 57 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng