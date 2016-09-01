Nhìn lòng bàn tay, biết ngay vận mệnh sang nghèo

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn hình dạng lòng bàn tay sẽ biết ngay được số mệnh về sau của bạn như thế nào

Lòng bàn tay hình vuông, rộng

Chủ nhân của lòng bàn tay này sẽ có những thành công nhất định trong cuộc sống, cũng như sự nghiệp và tình duyên. Người này luôn được quý nhân giúp đỡ, do đó mà đời sống thoải mái, sung túc. Cuộc sống của họ như đã được định đoạt mọi điều thuận lợi, cứ thế mà thành công từ từ thôi.

Lòng bàn tay hình chữ nhật có chiều dài

Đây là những người hay gặp phải những rắc rối. Nhưng đây cũng là những người có trí tưởng tượng rất phong phú, vì vậy mà cuộc sống luôn đầy đủ màu sắc. Dù vậy, đừng quá lo âu vì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, bạn sẽ học được những bài học quý giá từ những khó khăn.

Lòng bàn tay hình oval

Chủ nhân bàn tay này là những người rất có bản lĩnh, quyết tâm cực lớn để đạt được mục tiêu của bản thân. Vì vậy, cứ hãy đặt ra mục tiêu cao, vì bạn luôn có thể hoàn thành một cách suôn sẻ

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