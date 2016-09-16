Nhìn khe hở ngón tay, biết ngay vận mệnh sang nghèo

Chỉ cần nhìn vào khe hở ngón tay, biết ngay được cuộc sống sau này của chủ nhân

5 ngón tay khít lại

Chủ nhân là người có đầu óc, nhanh nhạy. Họ luôn có thể dễ dàng thành công nhờ tố chất thông minh mau lẹ xử lý tình huống

4 ngón tay (trừ ngón cái) khít nhau

Đây là người hướng nội. Thành công của họ phần lớn là do sự cố gắng của họ.

Giữa 5 ngón tay có kẽ hở nhỏ

Chủ nhân dễ thất bại khi kinh doanh hay buôn bán, mất tài sản cũng vì vậy

Kẽ hở giữa ngón giữa và ngón đeo nhẫn rộng

Đây là người phóng khoáng, tự do, thích đi đây đi đó nên dễ gặp khó khăn. Họ cần điều chỉnh lại cuộc sống của bản thân nếu muốn suôn sẻ khi về già.

Kẽ hở giữa ngón đeo nhẫn và ngón út rộng

Đây là người có cái tôi cao. Và cũng vì nhược điểm này mà họ khó có thể gặt hái được thành công

Khi duỗi tay có ngón giữa và ngón trỏ có kẽ hở rộng

Đây là người tiêu xài có phần phung phí. Họ nên cân nhắc chi tiêu nếu không muốn khó khăn khi về già

Kẽ hở giữa ngón trỏ và ngón giữa nhỏ

Đây là người có nghĩ suy rất cẩn trọng trong công việc. Vì vậy mà họ không khó mà gặt hái được trong công việc hay cuộc sống.

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