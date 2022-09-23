Nhà tiên tri khét tiếng chỉ điểm 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền vàng lũ lượt đổ về, vận may ùn ùn kéo đến khi bước qua tháng 11/2022

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 17:02

Sau những tháng ngày nổ lực, 3 con giáp này cuối cùng cũng thu về quả ngọt đầu tay, hậu vận càng về sau càng sung túc.

Tuổi Mão

Tử vi tháng 11/2022 cho thấy Mão nên đặt trọng tâm chủ yếu vào vấn đề phát triển sự nghiệp, liên tục tận dụng những lợi thế mà mình đang có sẵn. Khi gặp khó khăn hay chướng ngại thì nên mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp, đó là cơ hội quý để học hỏi từ người khác.

Tháng mới này, người tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung Lâm Quan hỗ trợ nên đây là cơ hội tốt để dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Bản mệnh nên dốc toàn trí lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc để tìm kiếm những bước đột phá thành công. Giai đoạn này, càng xây dựng mọi thứ ổn định thì tuổi Mão càng dễ đạt được những thành tựu lâu dài.

Nhà tiên tri khét tiếng chỉ điểm 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền vàng lũ lượt đổ về, vận may ùn ùn kéo đến khi bước qua tháng 11/2022 - Ảnh 1
Tử vi tháng 11/2022 cho thấy Mão nên đặt trọng tâm chủ yếu vào vấn đề phát triển sự nghiệp, liên tục tận dụng những lợi thế mà mình đang có sẵn. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Bước sang tháng 11/2022, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất sẽ ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Nhà tiên tri khét tiếng chỉ điểm 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền vàng lũ lượt đổ về, vận may ùn ùn kéo đến khi bước qua tháng 11/2022 - Ảnh 2
Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất sẽ ổn định và vững chắc. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Bản chất của người tuổi Tý luôn thông minh, lanh lợi và họ cũng rất có tài kinh doanh. Họ là người hay nghĩ, biết nghĩ, lại giỏi đối nhân xử thế nên duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ nhờ thế mà tăng cao hơn so với người khác.

Trong tháng 11/2022 tới, người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.

Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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Nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới cũng đã đưa ra những nhận định và tiên đoán vận số giàu sang cho 3 con giáp này. Nếu bạn là 1 trong 3 con giáp được nêu tên dưới đây thì bạn không cần quá lo lắng. Tiền của đang ngầm theo chân bạn rồi đấy, bạn sẽ giàu nhanh trong năm 3023 thôi.

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