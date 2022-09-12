Đọ độ giàu có của 3 con giáp vượng nhất tháng 10: Sửu kinh doanh may mắn, Tuất rủng rỉnh tiền bạc...

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 08:45

Có thể nói, đây là top 3 con giáp vượng nhất tháng 10 này, không phải lo nghĩ về tiền bạc, có quý nhân phù trợ, cơ hội thăng tiến rộng lớn.

Tuổi Tuất

Chính Quan xuất hiện trong tử vi tháng 10 của người tuổi Tuất mang tới cho bản mệnh những tin tức tốt về công việc của mình. Dù có phải đi làm hay không trong ngày này, người cầm tinh Chó đều có thể thu về những thành quả tốt đẹp và đáng tự hào từ nỗ lực trước đó của mình.

May mắn thêm là tuổi Tuất nhờ Lục Hợp soi sáng nên tiền bạc không chịu ảnh hưởng xấu. Tuất linh hoạt, tùy cơ ứng biến nên có đồng ra đồng vào, không phải vất vả vì chuyện tiền nong trong tháng này. Thời gian tới, bạn có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình.

Đọ độ giàu có của 3 con giáp vượng nhất tháng 10: Sửu kinh doanh may mắn, Tuất rủng rỉnh tiền bạc... - Ảnh 1
Chính Quan xuất hiện trong tử vi tháng 10 của người tuổi Tuất mang tới cho bản mệnh những tin tức tốt về công việc của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Được Thực Thần chiếu cố nên khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến bước qua đầu tháng 10 này Sửu vô cùng may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nghề tay trái hay làm thêm. Tuổi Sửu có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực, được khách ủng hộ ầm ầm trong tháng 10 này.

Mặt tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Sửu có lộc ăn, lộc đi buôn, người nào càng béo, càng tròn trịa thì tiền vào càng nhanh. Sẽ có những kẻ ghen ăn tức ở nói ra nói vào nhưng làm như vậy chỉ giúp bạn khấm khá hơn mà thôi. Nhờ có Thiên Tài trợ hợp nên tuổi Sửu đã tìm được nhiều điểm sáng hơn trong công việc. Tài lộc có được ổn định nhất định nên bạn không cần lo lắng gì nữa.

Đọ độ giàu có của 3 con giáp vượng nhất tháng 10: Sửu kinh doanh may mắn, Tuất rủng rỉnh tiền bạc... - Ảnh 2
Tuổi Sửu có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực, được khách ủng hộ ầm ầm trong tháng 10 này. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Chính Tài chiếu mệnh đem đến tin tốt cho công việc của bản mệnh trong tháng 10 tới này. Tuổi Dậu không nên tham việc, ôm thêm việc bên ngoài mà nên chú trọng vào công việc chính, ai đang nối nghiệp thì cố gắng duy trì. Trời không phụ  lòng người sống biết điều, cứ chăm chỉ sẽ có kết quả tốt.

Mặc dù là tuổi Dậu phạm Tam Tai năm 2022 nhưng tiền lương của Dậu gần đây vẫn có dấu hiệu được tăng lên, nhiều người còn được thưởng thêm tiền hoa hồng. Đặc biệt, khi bước sang tháng 10, đường công danh sự nghiệp cũng khởi sắc lên trông thấy, bạn xử lý mọi tình huống phát sinh bất ngờ một cách trôi chảy nên cấp trên không tiếc tay mà ủng hộ, hỗ trợ bạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Chỉ cần bước qua tháng 10, những con này nhất định đổi vận, tài lộc ùn ùn kéo đến như bão, muốn nghèo cũng khó

Chỉ cần bước qua tháng 10, những con này nhất định đổi vận, tài lộc ùn ùn kéo đến như bão, muốn nghèo cũng khó

Hiện tại, những con giáp này có thể cảm thấy khó khăn, bế tắc. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì đây chỉ là bước đệm để những con giáp này tỏa sáng rực rỡ khi bước qua tháng 10.

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