Chỉ cần bước qua tháng 10, những con này nhất định đổi vận, tài lộc ùn ùn kéo đến như bão, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 14:54

Hiện tại, những con giáp này có thể cảm thấy khó khăn, bế tắc. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì đây chỉ là bước đệm để những con giáp này tỏa sáng rực rỡ khi bước qua tháng 10.

Tuổi Tý

Dù mới được thư giãn trong dịp Trung Thu, nhưng người tuổi Tý chẳng được thảnh thơi là bao dưới sự tác động của cục diện Tương Hại Thái Tuế. Bạn cảm thấy mọi thứ rối ren như đang chống lại mình, chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Khi bước qua tháng 10, nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tý được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Trong thời gian sắp tới, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, tuổi Tý hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Chỉ cần bước qua tháng 10, những con này nhất định đổi vận, tài lộc ùn ùn kéo đến như bão, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Khi bước qua tháng 10, nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tý được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Thời gian gần đây, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ có điềm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc do hung tinh Thiên Quan tác động. Trong dịp lễ Trung Thu này, tuổi Tỵ chi tiêu cho việc xã giao, già đình nhiều hơn dự định khiến tài chính của tuổi Tỵ càng thêm phần khó khăn.

Tuy nhiên, đầu tháng 10 là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, tuổi Tỵ cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Chỉ cần bước qua tháng 10, những con này nhất định đổi vận, tài lộc ùn ùn kéo đến như bão, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Tuy nhiên, đầu tháng 10 là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Ảnh minh họa

 

Tuổi Sửu

Tháng 9 này, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Tuổi Sửu cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, bạn cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Chỉ cần tuổi Sửu bước qua tháng 10, vận thế của người tuổi Sửu được cải thiện rõ rệt, quý nhân phù trợ nên cho dù là chính tài hay thiên tài đều có sự chuyển biến rõ rệt nên việc kinh doanh vô cùng hồng phát, có thể nói là một mà thu mười, thành công rực rỡ. Người tuổi Sửu chân thành, chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi công việc và luôn lên kế hoạch cho những việc cần làm nên sẽ gặt hái được không ít thành công.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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