Nhà tiên tri dự đoán, cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022: 3 con giáp thoát khỏi đen đủi, chào đón may mắn, phúc khí  đầy tay, tiền về chật két, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên thắm đỏ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 09:10

Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022 tới đây, có 3 con giáp gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác.

Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Nhà tiên tri dự đoán, cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022: 3 con giáp thoát khỏi đen đủi, chào đón may mắn, phúc khí  đầy tay, tiền về chật két, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên thắm đỏ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022, những người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Gà là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Dậu. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Gà khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban, vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Dậu có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Nhà tiên tri dự đoán, cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022: 3 con giáp thoát khỏi đen đủi, chào đón may mắn, phúc khí  đầy tay, tiền về chật két, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên thắm đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ được biết đến với tính cách kỷ luật và mạnh mẽ. Con giáp này luôn lạc quan, luôn kiên định với sự lựa chọn của chính mình.

Người tuổi này dám nghĩ, dám làm, luôn kiên định theo đuổi mục tiêu của bản thân. Họ rất dám nghĩ dám làm, có năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022, con giáp tuổi Tỵ được sao may mắn chiếu mệnh. Vận trình tài lộc của họ tăng lên. Con giáp này tập trung và nghiêm túc trong công việc. Bởi vậy nên năng lực của họ cũng được cấp trên ghi nhận.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp gỡ đối tác, ký được hợp đồng lớn. Trong khi đó, những người muốn chuyển việc thì trong tuần này họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Những khoản đầu tư của họ cũng sẽ sinh lời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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3 con giáp được Thần Tài theo gót, may mắn tột đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả.

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