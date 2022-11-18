Nhà là phải có nóc, 3 con giáp nữ nổi tiếng là vợ quốc dân, thông minh xinh đẹp, được chồng coi như 'báu vật', lấy được là phúc của kiếp trước

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 06:32

Những phụ nữ thuộc 3 con giáp này có tính cần cù, tiết kiệm, đảm việc nhà, khéo chiều chồng lại khéo chăm con, lấy về cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc.

Phụ nữ tuổi Mùi

Những cô gái sinh ra vào năm Mùi thường có tính cách hiền hòa, chân thật và vô cùng lương thiện. Bản mệnh là người có lòng bao dung, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề mong đền đáp.

Dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, dù đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, nữ tuổi Mùi vẫn giữ cho mình tâm hồn trong trắng thánh thiện đến đáng kinh ngạc.

Nói về đức hy sinh, có thể nhiều người thấy kì lạ nhưng con giáp nữ này quả thực là người hết lòng vì người mình yêu, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình để lui về phía sau, làm hậu phương vững chắc cho nửa kia của mình.

Nhà là phải có nóc, 3 con giáp nữ nổi tiếng là vợ quốc dân, thông minh xinh đẹp, được chồng coi như 'báu vật', lấy được là phúc của kiếp trước - Ảnh 1
3 con giáp nữ được mệnh danh là người vợ quốc dân, lấy làm vợ yên bề gia thất, phú quý khỏi lo, tốt hơn cả tìm được kho báu. Ảnh minh họa: Internet

Đây chỉ là 1 trong những điểm khiến cô gái tuổi Mùi luôn được đánh giá là báu vật trong mắt đàn ông, thậm chí cô gái này tuổi càng cao thì những phẩm chất, đức tính đáng quý càng thêm tỏa sáng lấp lánh.

Thấu hiểu được những khó khăn và vất vả của bạn đời nên bản mệnh sẽ không vì chút khổ sở mà buông lời than vãn, cũng sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng nửa kia để đạt được mục tiêu hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân.

Lấy chồng sinh con, bản mệnh càng thể hiện mình là con giáp giàu phúc khí, vượng phu ích tử. Bản thân tuổi Mùi có thể có sự nghiệp của riêng mình song vẫn không ngừng hỗ trợ, thúc đẩy chồng trên con đường công danh.

Tử vi phương Đông cũng tiết lộ rằng nữ tuổi Mùi là con giáp càng già càng giàu, tuổi càng cao thì càng là vật báu mà ai ai cũng muốn có trong tay. Nếu bạn đang tìm kiếm 1 nửa cho mình thì đừng bỏ qua cô gái tuổi Mùi nhé.

Phụ nữ tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sinh ra đã mang tính cách lương thiện, chất phác. Họ sống giản dị, an phận, không ham những thứ phù phiếm, xa hoa. Sau khi về nhà chồng, họ một lòng, một dạ vun vén hạnh phúc cho gia đình.

Người tuổi này hay lam hay làm, chịu thương chịu khó, luôn cố gắng hết sức để mang đến cho gia đình cuộc sống vật chất tốt hơn. Vận may của gia đình người tuổi Sửu được cải thiện từ khi họ bước vào cửa.

Con giáp tuổi này luôn sát cánh bên chồng những lúc khó khăn, không một lời than vãn. Họ động viên chồng cố gắng làm việc, đạt được thành tựu. Họ chính là những người vợ tào khang đứng sau thành công của người chồng.

Không những kiếm tiền giỏi, con giáp tuổi Sửu còn giỏi tiết kiệm tiền nên gia đình họ về sau sẽ có của ăn của để, tài chính ổn định. Phụ nữ tuổi này được chồng yêu mến, sống hạnh phúc đến cuối đời.

Phụ nữ tuổi Tị

Phụ nữ tuổi Tị là những cô gái không thích quan tâm đến người khác điển hình, đặc biệt là những người không liên quan. Họ cũng không dễ mang thù, không muốn hận ai, ghét ai.

Thậm chí nếu có người mưu cầu danh lợi, động chạm đến quyền lợi của họ, họ có thể rất tức giận ngay lúc đó nhưng qua một thời gian sẽ quên hết những chuyện không vui.

Nhà là phải có nóc, 3 con giáp nữ nổi tiếng là vợ quốc dân, thông minh xinh đẹp, được chồng coi như 'báu vật', lấy được là phúc của kiếp trước - Ảnh 2
Lấy được 3 vợ thuộc con giáp này, bạn sẽ gặp may mắn cả đời, gia đình hạnh phúc ấm êm. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn qua, tuổi Tị có vẻ hung ác độc địa nhưng trên thực tế, họ lại là loại người ngay thẳng, sống không có tâm kế, chỉ nhanh mồm nhanh miệng.

Sống chung với người như thế khá dễ dàng, hơn nữa phụ nữ tuổi Tị có thể nói là kiểu phụ nữ chiêu tài. Nói đúng hơn, kết hôn với phụ nữ tuổi Tị, người chồng có thể ăn nên làm ra hơn, cuộc sống gia đình trở nên giàu có, phú quý khỏi lo. Đó là lý do mà nhiều người đàn ông rất thích yêu và lấy phụ nữ tuổi Tị làm vợ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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